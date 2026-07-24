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ANM a emis Cod galben de furtuni în mai multe regiuni. Ploi torențiale, vijelii și grindină până diseară

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ANM a emis Cod galben de furtuni în mai multe regiuni. Ploi torențiale, vijelii și grindină până disearăinstabilitate atmosferica / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 24 iulie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 12:00 și 21:00, pentru o mare parte din Muntenia, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.

Avertizarea vizează apariția unor fenomene meteo severe de scurtă durată, inclusiv averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Potrivit meteorologilor, în zonele afectate sunt posibile acumulări importante de apă într-un interval scurt, ceea ce poate crea probleme locale în trafic și în zonele joase.

Ce zone sunt vizate de Codul galben

Conform hărții publicate de ANM, sub incidența avertizării intră cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv municipiul București și județele învecinate, zona montană a Carpaților Meridionali și Orientali, sud-vestul Transilvaniei, precum și nord-vestul și sud-vestul Moldovei.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în alte regiuni ale țării, însă acestea vor avea, în general, o intensitate mai redusă.

Ploi torențiale, vijelii și grindină

În intervalul de valabilitate al avertizării sunt prognozate:

  • averse torențiale;
  • descărcări electrice frecvente;
  • intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h;
  • grindină de mici dimensiuni și, izolat, grindină cu diametrul între 1 și 3 centimetri.
harta 24 iulie 2026

harta 24 iulie 2026 / sursa foto: ANM

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 litri pe metru pătrat. În aceste condiții există riscul acumulării rapide de apă și al creșterii debitelor pe văile mici.

ANM poate actualiza avertizarea

Administrația Națională de Meteorologie anunță că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent. Dacă intensitatea acestora va crește, pot fi emise avertizări nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

Aceste avertizări sunt emise cu puțin timp înainte de producerea fenomenelor și vizează localități sau zone restrânse în care sunt așteptate manifestări periculoase.

Ce înseamnă Codul galben

Potrivit ANM, un Cod galben semnalează fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități. Deși astfel de episoade sunt specifice sezonului cald, ele pot provoca dificultăți în trafic, inundații locale, căderi de arbori și avarii produse de vânt sau grindină.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci ori în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească actualizările transmise de ANM și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

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