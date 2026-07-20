Frații Andrew și Tristan Tate sunt așteptați luni în fața unui tribunal federal din Miami, după ce au fost arestați în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice. Cei doi sunt vizați de noi acuzații de viol și trafic de persoane formulate în Regatul Unit, potrivit AP.

În prezent, Andrew și Tristan Tate se află în arest federal în Statele Unite. În perioada următoare, un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea lor în Marea Britanie.

Apărătorul celor doi, Joseph McBride, a respins acuzațiile formulate de autoritățile britanice, pe care le-a catalogat drept „mizerie și calomnie”. Acesta a declarat că este convins că solicitarea de extrădare va fi respinsă de instanța americană.

Potrivit procurorilor din Marea Britanie, noile capete de acuzare vizează alte patru presupuse victime și au fost formulate după analizarea unor probe transmise de Poliția din Bedfordshire.

Anchetatorii susțin că faptele ar fi avut loc în perioada 2010–2017 și includ acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu copii și pornografie extremă”.

Frații Tate sunt deja vizați de un alt dosar în Regatul Unit, care cuprinde acuzații de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scop lucrativ, în legătură cu alte trei presupuse victime, pentru fapte care ar fi fost comise între 2012 și 2015.

Noile acuzații se adaugă unei serii de anchete și proceduri judiciare desfășurate în Statele Unite, Marea Britanie și România. Andrew și Tristan Tate au negat în mod constant toate acuzațiile care le sunt aduse.

Frații, care dețin cetățenie americană și britanică, s-au stabilit în România în 2016. În 2022, au fost arestați de autoritățile române într-un dosar în care au fost acuzați că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale. Ei au respins acuzațiile, iar procedurile din România au fost afectate de probleme juridice și procedurale.

Anul trecut, autoritățile le-au permis să părăsească România, iar cei doi influenceri au plecat în Florida.