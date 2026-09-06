Președintele american Donald Trump intră în ultimele două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului cu un nivel de aprobare de 33% în rândul alegătorilor înregistrați. Sondajul realizat de Focaldata pentru Financial Times arată și o scădere a susținerii în interiorul Partidului Republican, pe fondul nemulțumirilor legate de economie, costul vieții și războiul cu Iranul.

Nivelul de 33% este cel mai redus înregistrat de când Financial Times a început să măsoare această evoluție, în luna mai, și este cu trei puncte procentuale sub rezultatul din luna precedentă.

Sprijinul pentru Trump a scăzut și în rândul alegătorilor republicani. Aprobarea președintelui în această categorie a ajuns la 72%, cu peste două puncte procentuale mai puțin decât anterior și, de asemenea, la cel mai redus nivel înregistrat în seria de sondaje FT.

Aproape două treimi dintre alegătorii înregistrați consideră că economia Statelor Unite se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a deteriorat în timpul președinției lui Trump.

Procentul este cu patru puncte mai mare decât în luna precedentă, când 53% dintre alegători afirmau că nivelul lor de trai s-a înrăutățit.

Nemulțumirea față de politica economică apare inclusiv în interiorul electoratului republican. Doar 53% dintre alegătorii republicani au declarat că aprobă modul în care Trump gestionează economia și ocuparea forței de muncă.

Rezultatul reprezintă o scădere de aproape opt puncte procentuale față de luna precedentă.

Politica comercială a administrației Trump reprezintă o altă sursă de nemulțumire. 56% dintre alegătorii chestionați au declarat că nu aprobă decizia președintelui de a impune o taxă vamală de 50% asupra unor mărfuri canadiene evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Printre cei care dezaprobă această măsură se află 60% dintre independenți și aproape o treime dintre alegătorii republicani.

Canada a răspuns prin introducerea unor tarife de retorsiune de până la 50% asupra importurilor americane.

Escaladarea conflictului comercial a amplificat temerile privind o nouă creștere a prețurilor pentru consumatori.

Rezultatele sondajului indică o deteriorare a percepției alegătorilor asupra economiei și a costului vieții. Majoritatea participanților și-au exprimat dezaprobarea față de tarifele și politica comercială promovate de Trump.

În același timp, războiul cu Iranul continuă, iar conflictul desfășurat în ultimele șase luni a fost asociat cu majorarea costurilor de împrumut pentru Statele Unite și cu creșterea prețurilor la combustibili și bunuri de consum.

Situația apare într-un moment sensibil pentru Partidul Republican, care încearcă să își păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului la alegerile din noiembrie.

Scrutinul de la jumătatea mandatului este urmărit și ca un test electoral pentru administrația aflată la Casa Albă.

Donald Trump s-a plasat în centrul campaniei electorale a Partidului Republican.

Săptămâna viitoare, Comitetul Național Republican urmează să organizeze la Dallas, în Texas, o convenție de două zile dedicată alegerilor de la jumătatea mandatului. Trump va fi principalul vorbitor al evenimentului și va încerca să mobilizeze alegătorii republicani înaintea scrutinului. Datele sondajului FT indică însă că prezența sa în campanie nu este privită pozitiv de toți alegătorii.

46% dintre respondenți consideră că implicarea lui Trump face mai dificilă victoria candidaților republicani la Congres în noiembrie. În rândul independenților, mai mult de jumătate au exprimat aceeași opinie.

Totodată, 47% dintre alegătorii independenți au spus că o campanie electorală condusă de Trump i-ar face mai puțin dispuși să voteze pentru un candidat susținut de acesta.

Cercetarea comandată de Financial Times a fost realizată de Focaldata în perioada 28 august - 1 septembrie. Au fost chestionați 1.914 alegători înregistrați, iar marja de eroare este de plus sau minus 2,6 puncte procentuale.

Un alt sondaj, realizat de Ipsos și Reuters și publicat în august, indica tot un nivel de aprobare de 33% pentru Donald Trump, cea mai scăzută valoare din actualul său mandat. În aprilie, un alt sondaj indica un nivel de popularitate de 37%.

Scăderea sprijinului pentru președintele american a fost înregistrată pe fondul preocupărilor legate de conflictul cu Iranul și de creșterea costurilor pentru populație. În februarie, un sondaj realizat de The Economist arăta că aproape jumătate dintre americani foloseau calificative precum „corupt”, „rasist” şi „crud” pentru a-l descrie pe Donald Trump.