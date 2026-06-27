Alexandru Rogobete: „Nu se negociază proiecte, ci orgoliile unui singur om”

Actualul context politic și administrativ este marcat de negocieri care nu vizează proiecte sau reforme, ci „orgoliile unui singur om”, susține deputatul PSD Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a participat la Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității, evenimente organizate sâmbătă. În mesajul publicat ulterior pe Facebook, deputatul PSD i-a mulțumit lui Victor Negrescu pentru invitație și a vorbit despre participanții prezenți la eveniment.

„Astăzi am participat la Forumul Naţional PES Activists România şi la Gala Premiile Solidarităţii. Îi mulţumesc pentru invitaţie colegului şi prietenului meu, vicepreşedinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. M-a bucurat să văd o sală plină, cu sute de oameni, dintre care foarte mulţi tineri. Oameni care nu au renunţat să creadă în comunitate, în solidaritate şi în puterea faptelor făcute doar pentru a face bine, fără să aştepte ceva în schimb”, a declarat Alexandru Rogobete.

În continuarea mesajului, deputatul PSD a afirmat că, în cadrul evenimentului, s-a întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile, despre care spune că au demonstrat importanța colaborării cu autoritățile.

Alexandru Rogobete a susținut că actualele negocieri politice nu sunt concentrate pe proiecte sau pe viitorul țării.

„Am transmis un mesaj în care cred cu toată convingerea. Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere politic şi administrativ. Nu se negociază proiecte, nu se negociază principii şi nici o viziune pentru viitorul României. Din păcate, se negociază orgoliile unui singur om. Se negociază în spatele uşilor închise, iar cuvântul „reformă” a ajuns să fie folosit mai degrabă ca instrument de propagandă decât ca angajament pentru schimbare”, a declarat Alexandru Rogobete.

Deputatul PSD a afirmat că există politicieni care evită dialogul direct cu cetățenii și preferă comunicarea prin intermediul rețelelor sociale.

„Vedem oameni care evită dialogul direct cu cetăţenii, care preferă să se ascundă în spatele postărilor şi al algoritmilor bine plătiţi, construind percepţii în loc de rezultate, vorbesc despre reformă, dar lasă în urmă doar contracte şi înţelegeri, nu schimbări reale pentru oameni”, a afirmat Rogobete.

La finalul mesajului, fostul ministru al Sănătății a transmis un apel la depășirea actualului context politic.

„Cred că România este mai puternică decât această perioadă. Cred că românii au discernământ şi nu vor accepta ca ţara să fie blocată de ambiţii personale. Şi vreau să vă las cu un mesaj simplu, dar sincer, în care cred din tot sufletul: O să fie bine! Pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician”, a declarat Alexandru Rogobete.