Citând un material publicat de Evenimentul zilei, din care ar reieși că avocatul Tonel Pop „are un limbaj sub cel al lui Dincă” (potrivit spuselor lui Cumpănașu), unchiul Alexandrei face o serie de dezvăluiri explozive.

El îl acuză pe Tonel Pop că este mână în mână cu „interlopul Rădoi”, care l-ar fi „împins” astfel încât, în calitatea sa de apărător al familiei Melencu, să reprezinte de fapt „interesul interlopului”.

Nervos că Tonel Pop „a tăcut mâlc în emisiunea în care ARETE l-a executate pe BUNICUL LUIZEI”, Cumpănașu susține că nu îl va ierta niciodată.

Mai jos redăm câteva fragmente din postarea lui Alexandru Cumpănașu:

„Incet dar sigur deslusesc cum MAFIA si-a implantat oamenii in jurul familiilor‼Unul ca Tonel Pop, a carui inteligenta incape in singurul neuron al lui Dinca este un individ care a facut mult rau familiilor si cazului in sine:

1. Se stie cu interlopul RADOI de mult timp(vedeti foto de la „emisiunea” lui Radoi) Asta facea emisiuni la Olt 😂😂😂❗ Hmm❗ Si „celebrul” TonTonel ce cauta acolo⁉️…

2. A tacut malc in emisiunea in care ARETE l-a executat pe BUNICUL LUIZEI cu minciuni si jigniri‼‼‼Pt asta nu-l iert NICIODATA‼❗

3. Cum a ajuns el avocatul familiei Melencu❓ Cine l-a „impins”⁉️Si de ce❓ Cumva Remus Radoi❓….

4. Inainte de implicarea MEA si LUPTA reala pe care am dus-o pentru Alexandra era un nimeni care il apara pe Dragnea❗‼Deodata ajunse „celebru”…🤣🤣🤣🤣

7. A mintit si am dovedit stiintific cu ajutorul doamnei Brooks ca fata „adusa” de el la TV pe data de 9 NOIEMBRIE nu este asa cum a sustinut aceeasi cu fata de pe filmuletul ce se presupune ca era Luiza‼ Pt asta a aflat deja ca i-am facut plangere penala lui, interlopului CODITA si altor persoane care au orchestrat acel moment odios‼Am cerut parchetului in plangerea mea penala penala depusa pe numele lui Pop, Codita and co. sa stabileasca si identitatea fetei de pe filmuletul facut public‼ In dosarul disjuns sunt sigur ca se fac cercetari in acest sens❗‼Pt cine a jucat aceasta creatura❓‼⁉️

8. A interzis mie si familiei mele sa luam legatura cu familia Melencu pana cand mi-am dat seama ca reprezinta interesele interlopilor‼”, potrivit Facebook.

În încheierea postării, Cumpănașu a anunțat că în ziua de 15 februarie va organiza un protest la Caracal.

