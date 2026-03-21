Alertă pentru părinți. O provocare mortală se răspândește online rapid printre copiii de gimnaziu

Un copil de 9 ani a murit din cauza unei provocări devenite virale pe rețelele sociale, în SUA, potrivit Fox News. Este vorba despre o provocare ce implică sufocarea, până la leșin sau senzația de euforie. Totul este filmat și urcat apoi pe rețelele sociale.

Moartea lui JackLynn Blackwell a dus numărul de copii morți în urma acestei provocări mortale la aproximativ 80 de copii uciși, potrivit CDC.

Fetița din Texas a murit după ce s-a strangulat accidental în timp ce participa la provocarea virală „blackout”. Familia acesteia avertizează acum alte familii cu privire la tendința periculoasă care s-a viralizat pe rețelele sociale.

JackLynn Blackwell, în vârstă de 9 ani, a murit după ce s-a strangulat în curtea din spate a casei familiei sale din Stephenville, pe 3 februarie, potrivit CBS News.

„A ieșit să se joace, așa cum face întotdeauna, în curte. Am observat că este cam liniște - mai liniște decât ar fi trebuit să fie”, a declarat tatăl ei, Curtis Blackwell, descriind momentul în care și-a găsit fiica.

„Apoi am văzut-o cam după colțul aleii care duce la garaj, i-am văzut părul. Am strigat-o: «JackLynn!». Am crezut că se apleca și se juca, pentru că era mereu în zona aceea jucându-se, dar acum nu se juca”, mai povestește tată îndurerat.

El s-a dus repede să-și vadă fiica, și a găsită-o nemișcată, cu o șnur înfășurat în jurul gâtului. „Am încercat să fac tot ce am putut să o salvez”, a declarat Curtis Blackwell.

„I-am scos urgent cordonul de la gât. Am încercat să-i fac resuscitare cardiopulmonară până au ajuns primii respondenți. A fost cel mai terifiant și șocant lucru pe care l-am văzut vreodată”, mai spune bărbatul.

Incidentul a avut loc după ce JackLynn i-a arătat bunicii sale un videoclip cu provocarea online în care copiii și adolescenții se filmează cum sunt strangulați intenționat până la punctul în care leșină sau simt o „euforie puternică”.

„A fost oribil să-mi văd fiica într-o astfel de stare din cauza a ceva atât de lipsit de sens”, mai spune Curtis Blackwell.

Având în vedere moartea tragică a fiicei lor, părinții lui JackLynn critică companiile care dețin rețelele sociale pentru că permit ca astfel de videoclipuri periculoase să circule pe platformele lor.

„Nu este o glumă, nu este un joc, este o chestiune de viață și de moarte”, a declarat Curtis Blackwell, potrivit publicației.

„Majoritatea copiilor au între 9 și 14 ani. Mulți copii de vârsta ei nu au creierul complet dezvoltat și sunt foarte ușor de influențat”, mai spune el.

Se pare că mai multe platforme de socializare blochează videoclipurile legate de provocarea mortală sau emit avertismente pentru spectatorii care caută cuvinte cheie similare.

Totuși, avertismentele vin prea târziu pentru părinții îndurerați ai lui JackLynn, care încearcă să tragă la răspundere companiile pentru videoclipurile postate pe platformele lor.

„Ai putea să-ți verifici copilul, ar putea fi videoclipuri prietenoase cu copiii, iar apoi, trei minute mai târziu, ar putea fi ceva complet dement din cauza algoritmilor pe care îi folosesc”, a declarat Curtis Blackwell.

„Sunt prea mulți dintre acești copii pierduți pentru ca aceste companii să nu fie trase la răspundere, în opinia mea”, a încheiat tatăl îndurerat.