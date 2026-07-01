Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați, miercuri după-amiază, printr-un mesaj RO-Alert de nivel extrem, emis pe fondul conflictului armat din Ucraina. Mesajul a fost trimis la ora 14:24 și vizează posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian.

În mesajul, autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert..

Potrivit avertizării, măsura are o durată de 90 de minute și a fost emisă ca măsură preventivă, în contextul situației de securitate generate de războiul din Ucraina. Astfel

de alerte au mai fost transmise și în trecut în județul Tulcea, în perioadele în care atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene aflate în apropierea graniței cu România au crescut riscul ca fragmente de drone sau alte obiecte să ajungă pe teritoriul țării noastre.

În urmă cu o zi, un localnic din Tulcea a alertat autoritățile după ce a descoperit, pe un câmp, mai multe fragmente metalice suspecte. La fața locului au intervenit echipe ale Ministerului Apărării Naționale și specialiști din domeniul securității naționale, care au stabilit că obiectele sunt resturi de dronă.

Primele verificări au indicat că aparatul ar putea fi de proveniență rusească, iar specialiștii au decis distrugerea încărcăturii la locul descoperirii, din cauza riscului de explozie.

În urma evaluării efectuate de echipele specializate ale MApN și ale altor instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate, a fost confirmată prezența unei încărcături explozive.

„Încărcătura a fost detonată controlat, la fața locului, în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, potrivit MApN.