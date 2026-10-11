Autoritățile poloneze au activat măsuri de securitate după ce poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării Naționale, potrivit Reuters. Duminică, 11 octombrie 2026, reprezentanții poliției, ai Agenției pentru Securitate Internă și ai serviciului responsabil de protecția demnitarilor au fost convocați la o reuniune de urgență pentru evaluarea situației.

Informația a fost confirmată de reprezentanți ai autorităților poloneze. Până la acest moment, nu au fost făcute publice detalii care să confirme existența unui plan concret de atac, identitatea unor eventuali suspecți sau natura exactă a amenințării.

Reuniunea a fost programată pentru ora locală 11:00, la Centrul Antiterorist al Agenției pentru Securitate Internă (ABW). La discuții urmau să participe reprezentanți ai ABW, ai Poliției și ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP), instituția care asigură protecția celor mai importanți oficiali polonezi.

Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrației, a transmis că ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, și coordonatorul serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, au dispus luarea măsurilor necesare după primirea informațiilor referitoare la posibila amenințare.

La rândul său, Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale, a confirmat că autoritățile au declanșat procedurile de evaluare și gestionare a situației.

ABW are atribuții în domeniul contraspionajului, al securității interne și al prevenirii terorismului. SOP este responsabil de protecția premierului, a președintelui și a altor demnitari de rang înalt.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă informațiile primite indică o amenințare iminentă sau dacă au fost identificate persoane care ar pregăti un atac.

Alerta de securitate apare într-un context în care Polonia se confruntă cu o serie de incidente violente în instituțiile de învățământ, care au determinat autoritățile să intensifice verificările și măsurile preventive.

Joi, 8 octombrie, un adolescent de 15 ani a atacat o școală din localitatea Leszczydół-Nowiny, din apropierea Varșoviei. Un angajat al instituției, în vârstă de 37 de ani, a murit, iar două profesoare au fost rănite în timp ce încercau să oprească agresiunea, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Cu o zi înainte, un tânăr de 19 ani rănise zece persoane într-un atac cu armă albă produs la Ostrołęka. Incidentele au alimentat temerile privind posibile agresiuni similare și au determinat poliția să verifice instituții de învățământ și să investigheze amenințări distribuite inclusiv pe internet.

Autoritățile au avertizat și asupra răspândirii unor informații neverificate despre presupuse atacuri coordonate. Până la confirmarea unor legături concrete, incidentele din școli și amenințarea la adresa celor doi oficiali trebuie tratate ca dosare distincte.

Polonia are un rol strategic în cadrul NATO și este unul dintre principalii susținători europeni ai Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. Poziția geografică a țării și sprijinul acordat Kievului au făcut ca securitatea națională, protecția infrastructurii și combaterea spionajului să ocupe un loc important pe agenda guvernului.

În ultimii ani, oficialii polonezi au semnalat riscuri asociate operațiunilor de sabotaj, spionaj și destabilizare. Aceste preocupări fac parte din contextul general al măsurilor de securitate adoptate de Varșovia, însă nu există, în informațiile publicate până acum despre alerta din 11 octombrie, dovezi care să stabilească o legătură între posibila amenințare la adresa premierului și o operațiune străină.

Donald Tusk este premierul Poloniei din decembrie 2023. Înainte de revenirea la conducerea guvernului, a fost președintele Consiliului European în perioada 2014–2019, ocupând astfel una dintre cele mai importante funcții instituționale ale Uniunii Europene.

Władysław Kosiniak-Kamysz este vicepremier și ministru al Apărării Naționale. În această calitate, coordonează unul dintre domeniile esențiale pentru securitatea statului polonez, într-o perioadă marcată de tensiuni regionale și de consolidarea capacităților de apărare.

Informațiile confirmate public indică faptul că poliția a primit un semnal privind un posibil atentat, iar conducerea Ministerului de Interne și coordonarea serviciilor speciale au dispus măsuri de verificare. Reprezentanții instituțiilor responsabile de securitate au fost convocați pentru evaluarea riscului.

Nu au fost prezentate public detalii despre un presupus autor, despre un plan operațional sau despre existența unei amenințări confirmate ca fiind iminente. Clarificarea acestor aspecte depinde de verificările efectuate de autoritățile poloneze.