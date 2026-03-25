AKCENT revine pe scena Sălii Palatului cu o producție specială, pe 24 octombrie

O nouă producție specială Akcent va cuprinde scena Sălii Palatului, una gândită special pentru cei care au ținut aproape de unul dintre cele mai mari proiecte muzicale pop din România. „N-am bani de bilet” va avea loc pe 24 octombrie și va include hit-uri care au dominat topurile internaționale.

Evenimentul aduce pe scenă piese cunoscute din repertoriul AKCENT, alături de invitați speciali și o producție adaptată sălii - show-uri spectaculoase de lumini și sunet clar-cristal special-gândite pentru a evidenția atmosfera de nostalgie și deopotrivă prospețimea aranjamentelor muzicale.

Titlul sugestiv „N-am bani de bilet” e o întoarcere a lui Adrian Sînă la originile visului său de a cânta pe scene mari, în fața unui public diversificat și numeros. Va fi o seară dedicată unor speranțe care au fost să fie, scene internaționale, piese apreciate de milioane și ritmuri care persistă de ani de zile în playlistul multora.

„De multe ori, când eram tânăr, nu aveam bani de bilet la concerte.

Stăteam pe lângă sală, ascultam muzica de afară și îmi imaginam cum ar fi să fiu într-o zi pe scenă.

Nu aveam bilet.

Dar aveam un vis.

Anii au trecut, muzica m-a purtat prin lume, iar uneori viața are un fel ciudat de a închide cercurile.

Un titlu pe care îl știe toată lumea.

O piesă care a făcut istorie.

Un concert care va aduna din nou împreună cântece, amintiri și oameni care au crescut cu muzica AKCENT.

Va fi o seară despre emoție, hituri, invitați surpriză și energia aceea pe care doar publicul o poate crea”, a declarat Adrian Sînă.

Muzica AKCENT a traversat anii fără să își piardă publicul sau relevanța. Mai mult, continuă să ajungă la generații noi de fani, care o descoperă prin cei care au crescut cu ea. Hituri precum „Ți-am Promis”, „Dragoste de închiriat” sau „Buchet de trandafiri” încă se răsună oriunde oamenii se strâng și se simt bine.

