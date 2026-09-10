Ai balcon închis? Poți avea o surpriză când vinzi apartamentul

Închiderea unui balcon poate deveni o problemă la vânzarea apartamentului dacă lucrările au fost executate fără autorizația de construire necesară. Legea prevede reguli distincte pentru aceste modificări, iar situația poate conta atunci când proprietarul pregătește documentele pentru tranzacție.

Problema apare mai ales în cazul balcoanelor închise ulterior construirii blocului, cu tâmplărie, geamuri sau alte elemente care modifică aspectul exterior. În anumite situații, proprietarul poate avea nevoie de documente care să ateste legalitatea lucrării, nu doar de actul de proprietate asupra apartamentului.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru închiderea balcoanelor și logiilor existente se emite autorizație de construire pe baza unei documentații cu conținut simplificat.

Documentația prevăzută de lege include memoriu de arhitectură, releveu, fațadă, propunerea de închidere a balconului sau logiei și avizul proiectantului inițial ori, după caz, o expertiză tehnică pentru unitatea locativă.

Prin urmare, faptul că lucrarea este de dimensiuni reduse sau că balconul se află în proprietatea apartamentului nu înseamnă automat că poate fi închis fără autorizație.

La pregătirea unei vânzări, documentele apartamentului trebuie să corespundă situației reale a locuinței. Dacă balconul a fost modificat, iar lucrarea nu este reflectată corespunzător în documentația imobilului, pot apărea neclarități care trebuie lămurite înainte de tranzacție.

În funcție de situație, proprietarul poate fi nevoit să verifice dacă există autorizație, dacă lucrarea a fost recepționată și dacă modificarea este evidențiată în documentele cadastrale. O închidere executată fără respectarea procedurii legale poate necesita clarificări suplimentare înainte ca vânzarea să fie finalizată.

De asemenea, dacă imobilul este cumpărat prin credit ipotecar, documentele tehnice și juridice pot fi analizate de bancă. Orice neconcordanță privind situația apartamentului poate duce la solicitarea unor acte suplimentare.

Închiderea unui balcon poate modifica fațada clădirii. Din acest motiv, lucrarea nu trebuie tratată automat ca o simplă amenajare interioară.

Legea prevede că anumite lucrări pot fi executate fără autorizație numai dacă nu modifică structura de rezistență și aspectul arhitectural al construcției. Închiderea unui balcon existent este însă reglementată distinct, prin prevederea care solicită autorizație de construire.

Pentru balcoanele sau logiile aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate, legea prevede și posibilitatea efectuării lucrărilor cu acordul asociației de proprietari, în condițiile și pentru motivele stabilite de actul normativ.

Înainte de a scoate apartamentul la vânzare, este util ca proprietarul să verifice documentele existente și să compare situația din acte cu cea din teren.

Printre aspectele importante se numără existența autorizației de construire pentru închiderea balconului, documentele privind recepția lucrării, dacă este cazul, și situația cadastrală a apartamentului.

Dacă actele lipsesc, proprietarul poate solicita informații de la autoritatea locală competentă pentru a afla ce documente sunt necesare și dacă situația poate fi clarificată. În funcție de particularitățile imobilului, poate fi necesară și consultarea unui specialist în cadastru sau a unui arhitect.