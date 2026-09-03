Republica Moldova. Agresorul din Măgdăceşti, care pe 31 august şi-a omorât soţia, apoi s-a sinucis, a fost condus miercuri pe ultimul drum.

Acesta se numea Vasile Efros, avea 47 de ani şi era absolvent al facultăţii de drept a Universităţii de Stat. Dar lucra ca şofer, călătorind mult în Uniunea Europeană. Ultima ţară din care a revenit în dimineaţa de 31 august a fost Germania.

Unii consăteni de a-i lui Vasile spun că era om de omenie şi se înţelegea bine cu toţi. Nu şi cu soţia sa Ana, pe care era foarte gelos.

Vasile Efros a fost înmormântat sub gard, în apropiere de poarta cimitirului. Pentru că aşa s-ar cuveni la ortodocşi în cazul sinucigaşilor.

Din acest motiv, şi preoţii au refuzat să-l înmormânteze creştineşte, suicidul la ortodocşi fiind considerat unul din cele mai grele păcate.

Vasile Efros a fost dus la cimitir cu sicriul astupat, fiind petrecut de rudele apropiate, fiica mai mare, venită din România. Precum şi de câţiva consăteni, prieteni cu Vasile.

Agresorul sinucigaş a fost petrecut în ultimul drum în tăcere, fără bocete, cum se obişnuieşte la moldoveni, şi cuvântări înainte de înhumare.

Ultimul mesaj postat pe pagina de Facebook al lui Vasile Efros este melodia „Iartă-mă”, interpretată de către regretatul Ion Aldea-Teodorovici. Înregistrarea audio a fost postată pe 31 august, la ora 05:55.

Din mesaj rezultă că Vasile Efros deja planificase crima şi suicidul şi îşi cerea iertare pentru ce avea de gând să facă. Iar persoana de la care îşi cerea iertare ar fi fost mama sa.

Cu o săptămână înainte, pe 22 august, Vasile Efros a mai postat o imagine pe Facebook, în care o mână de copil scrie stângaci „tata, mama” şi o inimioară.

Ana Efros, ucisă la 42 de ani, va fi înmormântată joi, trei septembrie. Femeia va fi înmormântată creştineşte, cu preot. Sursele noaste din Măgdăceşti spun că la înmormântare ar putea să vină aproape toată lumea din sat. Precum şi colegii de la Inspectoratul Fiscal, unde a lucrat Ana.

Oamenii din sat spun că femeia se plângea mereu că este maltratată de soţul gelos. Odată el ar fi tuns-o cheală pentru că a îndrăznit să meargă la fizerie şi a alungat-o noaptea dezbrăcată afară.