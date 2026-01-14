Adrian Sînă, în doliu. Tragedie chiar de ziua fiicei lui

Adrian Sînă, solistul trupei Akcent, a anunțat că trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Mama sa a murit recent, lăsând în urmă o familie profund îndurerată. Evenimentul a fost confirmat pe Instagram de surse apropiate familiei, care au oferit detalii despre ultimele săptămâni din viața femeii.

Înmormântarea va avea loc vineri în Baia Mare, orașul natal al familiei Sînă, unde apropiații se vor putea reculege și aduce un ultim omagiu.

Mama lui Adrian Sînă a trecut în ultimii ani printr-o serie de intervenții chirurgicale la nivelul creierului, iar recuperarea ei a fost complicată de probleme medicale severe. În ciuda eforturilor depuse și a dorinței de a-și păstra sănătatea, starea ei s-a deteriorat progresiv, iar lupta cu boala a fost pierdută după luni de suferință.

Această perioadă a fost extrem de dificilă pentru întreaga familie, care a încercat să îi ofere sprijin și să fie alături de ea în cele mai grele momente.

Tragedia a coincis cu ziua în care fiica artistului a împlinit 12 ani, o zi care, în mod normal, ar fi fost sărbătorită cu bucurie și emoție. În schimb, familia a fost nevoită să treacă printr-un moment încărcat de tristețe și durere, transformând aniversarea într-o ocazie dificilă, marcată de amintiri dureroase și emoții puternice.

Pentru a-și exprima durerea și respectul față de mama sa, soțul Ancăi Serea a postat o fotografie emoționantă cu aceasta, însoțită de mesajul simplu: „Drum lin, mamă”. Mesajul a fost primit cu simpatie de fanii artistului, mulți dintre ei transmițându-i condoleanțe și sprijin în aceste zile dificile.

Familia a precizat că ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, în Baia Mare, unde rude, prieteni și apropiați vor putea să participe la ultimul rămas‑bun.