Cum s-a schimbat viața lui Brotnei după Asia Express: Mă simt ca pe vremea Akcent

Exclusiv. Fostul membru al trupei Akcent, Sorin Brotnei, câștigător al sezonului trecut Asia Express alături de Nicolai Tand, a povestit, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, cum l-a influențat experiența de la Antena 1 și ce direcții noi a luat viața sa după acest succes. „Mă simt ca pe vremea în care eram în vârf”, a spus el.

Artistul a recunoscut că emisiunea i-a adus din nou vizibilitate și i-a reamintit de perioada de glorie alături de trupa care l-a consacrat.

Sorin Brotnei a spus că această experiență nu i-a schimbat radical viața, dar i-a readus atenția publicului. El a declarat că este mândru că a făcut față provocărilor din competiție și că a câștigat.

Artistul a mai spus că vrea să se axeze pe proiectele pe care le are pe plan profesional și pe famile. Câștigătorul Asia Express consideră că reușește să găsească un echilibru între muncă și familie. Brotnei speră ca în viitor speră să facă echipă cu soția lui și pe plan profesional.

„Am multe planuri pe plan profesional. Pe lângă clinica de transplant de păr și căsuțele de la Maramureș pe care le-am recondiționat, am multe planuri de viitor și sper ca în viitorul apropiat să se finalizeze și alte proiecte pe care le am în cap. Cu toate acestea, cel mai mult îmi doresc să petrec timp cu familia.” Împletesc destul de bine viața de familie cu munca. Am timp să petrec cu fetița mea. Soția lucrează într-o multinațională și ne invidiază pentru acest lucru. Avem împreună planuri de viitor care ne vor pune împreună la aceași masă de lucru.”

El a povestit și despre momentele dificile din Asia Express, când gândurile îi zburau către cei dragi. Fostul membru al trupei Akcent a declarat că colegul său, Nicolai Tand, i-a fost alături în toate aceste momente și că experiența i-a apropiat.

„Cel mai dificl moment din Asia Express a fost când soția și fetița îmi veneau în minte, dar m-a ajutat că l-am avut pe Nicolai aproape, care îmi este și prieten și naș. Relația mea cu Nicolai este foarte bună. Greutățile de la Asia Express ne-au apropiat și mai mult și mi-au demonstrat că ne potrivim, că ne completăm și respectăm.”

Sorin Brotnei a spus că, deși îi este dor de perioada Akcent, prioritățile s-au schimbat și că nu își mai dorește să facă muzică. El consideră că există voci mult mai multe în ziua de astăzi și că merită să umple scenele.

„Mi-ar plăcea să cânt o dată la câteva luni piesele de la Akcent. Mă gândesc de foarte multe ori să mă răcoresc cu câte un concert, dar nu aș mai putea să am ritmul pe care îl aveam în perioada accent, nebunii, oboseală. Proritățile mele s-au schimbat, am o familie, o soție, o fetiță.

Nu m-am gândit să mă reapuc de muzică. După ce s-a destrămat trupa, am avut un proiect de câțiva ani cu colegul meu, dar atât. Akcent a fost vârful, acolo m-am format, dar nu aș vrea să o iau de la capăt. Nu consider că sunt o super voce. Acum sunt multe voci mai bune și potrivite să umple scenele.”

În final, Sorin Brotnei a povestit că a urmărit începutul noului sezon și a observat câteva diferențe. El este de părere că participanții din acest sezon vorbesc mult mai urât și că nu prea se temperează.