Monden Drama prin care a trecut Nicolai Tand. Cum a ajuns de la cerșit la celebritate







Celebru bucătar Nicolai Tand a povestit că a fost nevoit să lucreze încă de mic pentru a-și câștiga banii și că o perioadă a cerșit pentru a avea ce să mănânce. El a spus că a lucrat și pe șantier și că a vândut și ziare.

Drama prin care a trecut Nicolai Tand

„Aveam 20 de ani. Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an de zile acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand.

A fost chelner într-un restaurant

La un moment dat, concurentul de la Asia Express s-a angajat într-un restaurant, dar nu ca bucătar, ci chelner. El a declarat că s-a făcut chelner pentru a vedea cât mai multe femei frumoase. „Eu voiam în sală pentru că aveam niște cliente… toate agențiile de manechine veneau și mâncau la noi. În fața barului erua numai gagici, nu mai voiam sa stau în spate. Eu curățam pahare, spălam vasele”, a mai spus el în podcastul La Mijloc.

Nicolai Tand are doar 10 clase

Celebrul bucătar a recunoscut că a absolvit doar zece clase și nu a mai continuat studiile. Acesta a spus că a rămas fără tată la doar 12 ani și că a fost nevoit să meargă la muncă pentru a își ajuta mama. El a declarat că nu i s-a părut normal ca mama lui să se chinuie pentru a îl trimite la liceu.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci”, a spus Nicolai Tand.