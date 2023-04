Cine este Monica Tand, soția lui Nicolai Tand. Poveste de iubire ca în filme: „A renunțat la tot pentru mine”

Nicolai Tand este căsătorit cu Monica Tand și au împreună doi copii, o fetiță în vârstă de 12 ani, Ilona și un băiețel pe nume Iancu, în vârstă de 9 ani. Cu toate astea, bucătarul a ținut-o departe de lumina reflectoarelor. În schimb, ea are foarte mulți urmăritori în mediul online. Aceasta este antreprenor, syle expert și un cunoscut blogger de fashion și lifestyle. În trecut, partenera de viață a cunoscutului chef, a fost model internațional.

S-a mutat în România pentru el

Mai mult, Monica Tand s-a mutat în România pentru celebrul bucătar, lucru extrem de apreciat de acesta.

„ Am fost plecaţi în Franţa mulţi ani, şi eu, şi Monica. Vreo 13 ani. Ea e model, a lucrat prin toată lumea, a stat la Tokio, la Osaka, luni de zile, a fost imaginea pentru Air Grecia, un an de zile. Amândoi suntem din Maramureş. Ea a fost căsătorită cu un francez, eu cu o franţuzoaică. Ne-am întors în România, dar şi acum ne lipseşte Franţa. Pentru că noi am fost unii dintre românii care s-au dus să se integreze în Franţa. Nu doar să trăiască un pic acolo, să facă bani şi să ne întoarcă acasă. Şi ne-am integrat foarte bine. Eu m-am întors primul. Ea s-a întors pentru mine, deşi nici nu voia să audă de România. Cred că e cea mai mare dovadă de iubire. A renunţat la tot ce avea acolo pentru mine.

Am văzut încă o dată cât este de implicat, cât suflet pune în tot ceea ce face, cât de mult muncește să își depășească limitele și să ajungă cât mai sus, cât este de empatic și cum este modelul perfect pentru copiii noști. Je taime!”, a povestit Monica Tand. ”, a mărturisit Nicolai Tand, potrivit kfetele.

Cei doi s-au căsătorit într-un cadru de vis, pe meleagurile unde amândoi au copilărit, în Maramureș. Acum, aceștia sunt de nedespărțit.