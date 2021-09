VIDEO/ Nicolai Tand a trecut prin momente groaznice. Fiica lui și-a fracturat piciorul, iar acum fac vizite dese la spital

Asta s-a întâmplat și zilele trecute când fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Tand în momentul în care își parca mașina în fața Spitalului Grigore Alexandrescu din București. Chef-ul nu a venit cu un bolid de lux, ci cu o Dacie 1300, deloc foarte confortabilă pentru micuța care are în continuare piciorul în ghips.

Acest lucru nu a deranjat-o pe micuța în vârstă de 11 ani care părea foare bine dispusă în ciuda faptului că se deplasa cu greutate. Chiar și lui Tand i-a revenit zâmbetul pe buze. De cum a coborât din mașină, bucătarul a afișat o atitudine degajată, ba chiar i-a zâmbit medicului cu care s-a intersectat la poarta spitalului. Pesemne că cei doi se cunoșteau de ceva vreme și că Ilona merge regulat la controalele ortopedice. Fără să se agite prea tare, Tand nu a vrut să fie super protector cu fiica lui, ci a lăsat-o să se descurce singură. Astfel că, după ce i-a dat cârjele a lăsat-o să se deplasese singură și să urce scările de la intrarea în spital.

Conduce o Dacie veche de aproape 50 de ani

Deși este unul dintre cei mai bine plătiți bucătari din România, având, pe lângă restaurante, și mai multe campanii publicitare bine remunerate, lui Tand îi place să fie un om simplu. Are mai multe autoturisme în garaj, pe care le conduce soția lui, însă lui îi place să se plimbe pe străzile din București cu o Dacie veche de aproape 50 de ani.

„Am o Dacie din anul 1972. Când se „îmblânzește” vremea ies imediat cu ea la plimbare. Mi-am dorit foarte mult o mașină veche și am vrut să-mi iau una fabricată de italieni, mi se pare mie că cele făcute de ei au forme faine. La un moment dat mi-ams pus că e mai bine să îmi cumpăr „ceva Dacie” și pentru că nu am avut niciodată una, mă gândeam că o să fie mai ușor de întreținut. Apăi, a fost mai greu decât la o mașină străină. Am găsit piese în Franța, Anglia și în Germania, mai puțin în România. Mecanicul meu îmi spune că dacă merg în fiecare zi cu ea, o să se strice. Și i-am spus: „Reparăm, asta este! Orice se strică!”. Când urc în Dacie, știu la ce să mă aștept și că nu are servodirecție. Muncesc mai mult în parcare, adevărat, dar nu mă deranjează. Dacia se mai și strică. Am rămas de trei ori fără benzină”, a povestit Nicolai Tand pentru autotestmagazin.ro despre mașina care l-a costat 700 de euro, iar pentru reparații a mai plăti încă 3000 de euro.