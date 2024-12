Swiss Air, primele concluzii despre aterizarea forțată a cursei București - Zurich

Avionul Airbus A220-300, aparținând companiei Swiss Air, cu 74 de pasageri la bord zbura de la București la Zurich atunci când a trebuit să aterizeze la Graz, Austria.

Primele rezultate ale anchetei referitoare la aterizarea forțată, care a avut loc luni, a unui avion Airbus A220-300 aparținând companiei elvețiene Swiss Air, ce efectua un zbor de la București la Zurich, sugerează „o problemă tehnică la unul dintre motoare”.

Swiss Air consideră că nu există motive pentru a-și suspenda operarea flotei de aeronave de acest tip spunând că „pe baza evaluărilor noastre actuale și în colaborare strânsă cu autoritățile competente, nu există indicii că securitatea acestui tip de avion ar fi afectată”.

Avionul care realiza o cursă de la București la Zurich a aterizat la Graz, Austria, din cauza apariției fumului în cabină și în cockpit. La bord se aflau 74 de pasageri, dintre care aproximativ zece au solicitat asistență medicală. Doi membri ai echipajului de cabină sunt în continuare internați, unul dintre ei fiind la terapie intensivă.

