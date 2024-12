Monden Un mare actor a murit chiar după Crăciun. Familia, în stare de șoc







Dick Capri a murit la 93 de ani după ce și-a petrecut ultimul Crăciun alături de familie. Marele actor a cedat în fața unei aorte lărgite și a murit în somn în primele ore ale zilei de joi, 26 decembrie, în Florida.

Dick Capri a murit chiar după Crăciun

„Lumea nu mai este la fel de amuzantă astăzi cum a fost ieri”, a declarat fiul comediantului, Jeff. El a spus că tatăl său știa că nu mai are mult de trăit, deoarece aorta a fost considerată inoperabilă din cauza vârstei sale.

Înainte de a muri, actorul a petrecut sărbătorile de iarnă alături de familia sa și a mâncat la restaurant său preferat. Născut Richard Crupi în Reading, PA, Dick a început să facă stand-up comedy în anii '60, cu apariții la The Merv Griffin Show și The Ed Sullivan Show, înainte de a porni în turneu cu Englebert Humperdinck în 1973, care l-a dus la Radio City Music Hall și în săli din întreaga lume.

A jucat comedie pentru George Bush

El a lucrat cu nume precum Frank Sinatra, Liza Minelli și Tom Jones și a jucat comedie pentru președinții Gerald Ford și George Bush. Acesta a apărut în The NY Friars Club Roast of Drew Carey, difuzat pe Comedy Central în 1998.

Actorul a jucat în comedia de comedie cu accente slapstick regizată de James Orr/Johnny Yune They Still Call Me Bruce (1987) înainte de a-și face debutul pe Broadway în Catskills on Broadway la Lunt-Fontanne Theater în 1991.

Dick Capri, un comediant special

Dick Capri a făcut numeroase spectacole de stand-up la hoteluri din Atlantic City, Vegas, Reno, Tahoe și multe altele. Acesta și-a scris singur majoritatea materialelor, multe dintre ele bazându-se pe propriile experiențe din călătoriile sale. El a fost un comediat special și a reușit mereu să iasă în evidență cu glumele sale.

Fiul său, Jeff, a călcat pe urmele tatălui său și are o carieră în comedie, jucând în diverse cluburi de comedie din întreaga țară și chiar a călătorit în Irak în 2003 pentru a distra trupele americane.