Monden Un cunoscut actor american a murit la 81 de ani. S-a luptat cu o boală cruntă







Geoffrey Deuel l-a portretizat pe faimosul haiduc Billy the Kid în 1970. Actorul a fost apreciat pentru modul în care a reușit să interpreteze acest rol. După o viață petrecută în lumina reflectoarelor, el s-a stins din cauza unei boli crunte.

A murit un actor apreciat de generații

Regretatul actor a murit cu puțin timp înainte de Crăciun, pe 22 decembrie. Vestea trecerii în neființă a lui Geoffrey Deuel a fost confirmată de soția sa, Jacqueline.

Acesta s-a stins într-un centru de îngrijiri din Florida, după o perioadă îndelungată în care s-a luptat cu un diagnostic crunt.

O carieră impresionantă

Conform dezvăluirilor făcute de fosta lui parteneră de viață, regretatul actor fusese diagnosticat cu boala pulmonară obstructivă cronică. De altfel, fratele lui a apărut la fel de des în lumina reflectoarelor.

„El și Peter au fost foarte apropiați”, a declarat Jacqueline Deuel pentru THR.

„S-au iubit cu adevărat și au avut grijă unul de celălalt.” , a adăugat ea.

Deuel s-a născut pe 17 ianuarie 1943 și a apărut în numeroase seriale. El a devenit cunoscut de la sfârșitul anilor ’60 și a avut roluri importante până la mijlocul anilor ’70.

Printre proiectele din care a făcut parte se numără The Monkees, The Invaders, The F.B.I., The Manhunter, Medical Center, Barnaby Jones, Mannix, Adam-12, The Mod Squad, Mission: Impossible, The Streets of San Francisco, Ironside, Cannon, The Young and the Neliniștit, la Roma cu dragoste și multe altele.

Regretatul actor s-a stins la 81 de ani

Născut în Lockport, New York într-o familie cu un tată medic și o mamă asistentă, actorul a crescut în Penfield.

După ce a urmat Liceul Penfield, Colegiul Ithaca și Universitatea Syracuse, Deuel a călcat pe urmele fratelui său, și-a început cariera la Hollywood în 1965. În anul următor, a apărut într-un episod din 12 O’Clock High de la ABC. Deuel și Duel, care era cu trei ani mai mare decât el, au lucrat unul alături de celălalt la un episod din 1971 din „Numele jocului” de la NBC.

În anii 1980, Deuel a jucat în piese de teatru în Tampa, FL. și s-a întors la învățământul superior pentru a obține o diplomă de master de la Universitatea din Florida de Sud. Ulterior, el a devenit profesor suplinitor.