Adrian Sârbu propune mutarea capitalei României pentru dezvoltare regională

Adrian Sârbu a propus, la televiziunea Aleph News, mutarea capitalei României din București, afirmând că această reformă administrativă ar impulsiona descentralizarea și dezvoltarea regională. Fostul mogul de media a explicat că Bucureștiul este suprasolicitat de birocrație și de instituțiile publice centrale, iar relocarea capitalei ar elibera resurse și ar transforma orașul într-un centru academic, cultural și tehnologic.

Adrian Sârbu a explicat, într-un interviu pentru Aleph News, că Bucureștiul găzduiește 2.573 de instituții publice și peste 836.000 de angajați în sectorul bugetar.

„Capitala este încărcată de administrația centrală, care consumă resurse în interesul nomenclaturii de partid”, a spus Sârbu.

Fostul director de la PRO TV susține că mutarea capitalei ar permite descentralizarea puterii și ar transforma Bucureștiul într-un centru de excelență academică și culturală. Sârbu a precizat că regiunea București-Brașov ar putea deveni un megalopolis economic, concentrând generarea de PIB într-o zonă strategică.

Mutarea capitalei presupune și o reorganizare teritorială. Adrian Sârbu propune limitarea primarilor și a consilierilor județeni și eliminarea cheltuielilor locale redundante. Potrivit declarațiilor sale, această restructurare ar eficientiza administrația și ar stimula dezvoltarea regională.

Fostul mogul consideră că județul Brașov ar fi cel mai potrivit loc pentru noua capitală, datorită protecției oferite de munți, conexiunii la principalele regiuni economice și poziției strategice, atât în timp de pace, cât și în caz de criză.

Adrian Sârbu propune, totodată, o reorganizare teritorială prin reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) la 120 și limitarea numărului de primari și consilieri județeni.

Potrivit acestuia, măsura ar permite economisirea cheltuielilor locale inutile și ar stimula dezvoltarea regională. Sârbu preciează că supraîncărcarea administrativă împiedică atât eficiența statului, cât și dezvoltarea urbană a orașului.

Un sondaj realizat de ZF și Aleph News, cu peste 20.000 de participanți, arată că 48% dintre respondenți susțin mutarea capitalei ca parte a acestei reforme.