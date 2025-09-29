Social

Adrian Sârbu propune mutarea capitalei României pentru dezvoltare regională

Comentează știrea
Adrian Sârbu propune mutarea capitalei României pentru dezvoltare regionalăSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Adrian Sârbu a propus, la televiziunea Aleph News, mutarea capitalei României din București, afirmând că această reformă administrativă ar impulsiona descentralizarea și dezvoltarea regională. Fostul mogul de media a explicat că Bucureștiul este suprasolicitat de birocrație și de instituțiile publice centrale, iar relocarea capitalei ar elibera resurse și ar transforma orașul într-un centru academic, cultural și tehnologic.

Adrian Sârbu despre mutarea capitalei

Adrian Sârbu a explicat, într-un interviu pentru Aleph News, că Bucureștiul găzduiește 2.573 de instituții publice și peste 836.000 de angajați în sectorul bugetar.

„Capitala este încărcată de administrația centrală, care consumă resurse în interesul nomenclaturii de partid”, a spus Sârbu.

Fostul director de la PRO TV susține că mutarea capitalei ar permite descentralizarea puterii și ar transforma Bucureștiul într-un centru de excelență academică și culturală. Sârbu a precizat că regiunea București-Brașov ar putea deveni un megalopolis economic, concentrând generarea de PIB într-o zonă strategică.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

Fostul modul consideră că orașul Brașov ar fi cel mai potrivit loc pentru noua capitală

Mutarea capitalei presupune și o reorganizare teritorială. Adrian Sârbu propune limitarea primarilor și a consilierilor județeni și eliminarea cheltuielilor locale redundante. Potrivit declarațiilor sale, această restructurare ar eficientiza administrația și ar stimula dezvoltarea regională.

Brașov

Brașov. Sursă foto: Arhivă

Fostul mogul consideră că județul Brașov ar fi cel mai potrivit loc pentru noua capitală, datorită protecției oferite de munți, conexiunii la principalele regiuni economice și poziției strategice, atât în timp de pace, cât și în caz de criză.

Reducerea unităților administrativ-teritoriale, soluție pentru eficientizare propusă de Adrian Sârbu

Adrian Sârbu propune, totodată, o reorganizare teritorială prin reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) la 120 și limitarea numărului de primari și consilieri județeni.

Potrivit acestuia, măsura ar permite economisirea cheltuielilor locale inutile și ar stimula dezvoltarea regională. Sârbu preciează că supraîncărcarea administrativă împiedică atât eficiența statului, cât și dezvoltarea urbană a orașului.

Un sondaj realizat de ZF  și Aleph News, cu peste 20.000 de participanți, arată că 48% dintre respondenți susțin mutarea capitalei ca parte a acestei reforme.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
23:18 - Decizie majoră în procesul lui Andrew Tate. Ce se întâmplă cu milionarul
23:15 - Superliga. „U” Cluj - CFR Cluj, 2-2. Rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe
23:10 - Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerian
23:02 - De ziua sa, Neluțu Varga poate primi un cadou de 4,5 milioane de euro. „Ce facem, Tati?”
22:55 - Clarificări privind rolul și situația Electrocentrale București (ELCEN) în sistemul de termoficare al Capitalei

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale