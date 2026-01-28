Adeverințe false pentru scutirea de muncă în folosul comunității. Medici din Gorj, anchetați

Trei medici și patru asistenți medicali sunt vizați într-un dosar penal care vizează infracțiuni de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Miercuri dimineață, anchetatorii au efectuat 41 de percheziții în județul Gorj, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Potrivit procurorilor, faptele cercetate ar fi avut loc pe parcursul a trei ani, între 2022 și 2025, și ar fi implicat atât cadre medicale din sistemul privat de sănătate, cât și persoane condamnate definitiv în dosare penale.

Anchetatorii susțin că 31 de persoane ar fi obținut și folosit, în mod ilegal, documente medicale prin care se atesta că sunt inapte din punct de vedere medical, scopul fiind evitarea executării obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, dispusă de instanțele de judecată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în perioada 2022 – 2025, cinci suspecţi, respectiv un medic şi patru asistenţi medicali specializaţi în domeniul medicina muncii, din sistemul privat de sănătate, fiind instigaţi de către 31 de suspecţi, care în trecut au fost condamnaţi definitiv de către instanţele de judecată în mai multe cauze penale, le-au eliberat acestora din urmă, în fals, fişe de aptitudini şi adeverinţe medicale prin care au atestat că aceştia nu sunt apţi să îşi îndeplinească obligaţiile ce le-au fost stabilite de către instanţele de judecată”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Potrivit procurorilor, documentele medicale falsificate ar fi fost utilizate ulterior în relația cu autoritățile judiciare.

„Aceste adeverinţe şi fişe de aptitudini falsificate au fost utilizate de către cei 31 de suspecţi pentru a solicita Serviciului de Probaţiune Gorj şi instanţelor de judecată din judeţul Gorj încetarea obligaţiei în folosul comunităţii”, mai precizează sursa citată.

În același dosar este cercetat și un medic specializat în ginecologie, din sistemul privat de sănătate. Conform anchetatorilor, acesta ar fi emis documente medicale în care ar fi consemnat diagnostice fictive în cazul mai multor paciente.

Procurorii susțin că ulterior medicul le-ar fi direcționat pe paciente către un anumit cabinet medical pentru consultații suplimentare, cu scopul de a crește numărul de pacienți și veniturile acelui cabinet.

Tot în cadrul anchetei este vizat și un alt medic, specializat în medicina muncii, din sistemul privat de sănătate, care ar fi eliberat în fals adeverințe de concediu medical.

Potrivit anchetatorilor, documentele respective ar fi fost folosite de beneficiari pentru a justifica absențele de la locurile de muncă.

În urma perchezițiilor efectuate miercuri dimineață, anchetatorii au pus în aplicare 36 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.

„Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a tuturor persoanelor implicate. Facem precizarea că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au transmis procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.