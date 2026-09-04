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Actrița Carla Jeffery, cunoscută din seria „Zombies”, a murit la 33 de ani

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Actrița Carla Jeffery, cunoscută din seria „Zombies”, a murit la 33 de aniCarla Jeffery. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Actrița americană Carla Jeffery, cunoscută în special pentru rolul majoretei Bree din franciza Disney Channel „Zombies”, a murit marți, la vârsta de 33 de ani. Anunțul privind moartea artistei a fost făcut de reprezentanta sa și de compania de management care a colaborat cu ea timp de peste 20 de ani. Până în acest moment, cauza morții nu a fost anunțată, potrivit NBC News.

Carla Jeffery a devenit cunoscută datorită seriei „Zombies”

Carla Jeffery a făcut parte din distribuția primului film „Zombies”, lansat de Disney Channel în 2018. Actrița a interpretat personajul Bree, o majoretă de la Seabrook High.

Jeffery a revenit în cele două continuări ale producției, „Zombies 2”, lansat în 2020, și „Zombies 3”, lansat în 2022. Rolul i-a adus notorietate în rândul publicului tânăr și a transformat-o într-una dintre figurile cunoscute ale francizei.

Reprezentanta actriței a anunțat vestea

Carla Alexander, reprezentanta Carlei Jeffery, a transmis un mesaj după moartea actriței. Cele două au colaborat timp de mai bine de două decenii.

Agentul a descris-o pe Jeffery drept „o femeie frumoasă, vibrantă și incredibil de talentată, al cărei zâmbet radiant ar putea lumina orice cameră”.

Compania Alexanders Talent Management, care a reprezentat-o pe actriță, a publicat, la rândul său, un mesaj pe Instagram.

„Inimile noastre sunt frânte în timp ce jelim pierderea iubitei noastre Carla Jeffery”, a transmis compania.

Reprezentanții agenției au amintit că au urmărit parcursul profesional al actriței de la începuturile carierei și până la consacrarea sa în industria cinematografică.

„Ne vom aminti de zâmbetul ei contagios, de râsul ei, de talentul ei și de lumina frumoasă pe care a dus-o peste tot”, au mai transmis reprezentanții companiei.

lumânare

lumânare / sursa foto: dreamstime.com

Cauza morții Carlei Jeffery nu a fost dezvăluită

Până în prezent, nu au fost oferite informații despre circumstanțele în care a murit Carla Jeffery.

Reprezentanții actriței nu au făcut publică o cauză a decesului, iar familia nu a oferit detalii suplimentare. Cei apropiați au solicitat respectarea intimității familiei în această perioadă.

Colegii ei din „Zombies” au transmis mesaje emoționante

Vestea morții actriței a fost primită cu tristețe de colegii săi din franciza Disney.

Milo Manheim, unul dintre actorii alături de care Carla Jeffery a jucat în „Zombies”, i-a adus un omagiu pe rețelele sociale.

„Carla. Cea mai dulce persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Te iubesc”, a scris actorul.

Și Chandler Kinney, care a jucat alături de Jeffery în „Zombies 2” și „Zombies 3”, a transmis un mesaj după moartea actriței.

„Cea mai strălucitoare lumină din orice cameră în care a intrat. Cea mai bună persoană pe care ai întâlni-o vreodată. Cel mai frumos suflet. Asta nu pare real….. 💔”, a transmis actrița.

Carla Jeffery și-a început cariera încă din adolescență

Carla Jeffery s-a născut pe 10 iulie 1993, în Houston, Texas. Ea a început să joace de la o vârstă fragedă, iar unul dintre primele sale roluri importante a fost în comedia „Phat Girlz”, lansată în 2006.

Ulterior, actrița a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care „iCarly” și „Curb Your Enthusiasm”.

Rolul lui Bree din „Zombies” a rămas însă cea mai cunoscută interpretare a sa. Jeffery a jucat în toate cele trei filme ale seriei și și-a consolidat astfel popularitatea în rândul publicului tânăr.

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