Evenimentul istoric

Actorul și violonista care au încântat generații de iubitori ai artelor

Comentează știrea
Actorul și violonista care au încântat generații de iubitori ai artelorScenă/ Sursa foto Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Generații întregi i-au admirat pe scenă, cântând sau jucând. Ce au în comun marele actor Cornel Vulpe și marea violonistă Lola Bobescu este, pe lângă dragostea de artă, trista zi a plecării dintre noi, ziua de 4 septembrie. Cornel Vulpe a murit în 2002, Lola Bobescu ne-a părăsit în 2003.

Generații de iubitori ai filmului, moștenirea actorului Cornel Vulpe

Generații de români au crescut cu vocea și cu prestația actorului Cornel Vulpe. S-a născut la 19 mai 1930, la Bălcăuți,  județul Hotin, în România Mare. Astăzi, regiunea aparține Republicii Moldova, în raionul Briceni.  A absolvit IATC în 1953, cu trei ani înainte de absolvirea membrilor neuitatei Generații de Aur a teatrului și filmului românesc. A jucat la Teatrul Muncitoresc CFR  din București.  Aici a fost coleg cu marele artist Tudor Gheorghe, cu marele actor Ștefan Mihăilescu Brăila. Actorul a fost premiat cu ocazia împlinirii unui deceniu de activitate a teatrului, la 7 septembrie 1957.  Din 1969, a jucat la Teatrul Național de Comedie din București. A jucat și la Teatrul Național din Timișoara.

Cornel Vulpe.

Cornel Vulpe. Sursa foto Cinemegia

Vocea lui Cornel Vulpe a încâtat generații de copii. A fost vocea Sultanului din Agrabach, tatăl Iasminei, din serialul de desene animate „Alladin”. A jucat în piesa de teatru „Când vine barza”, alături de Ileana Stana Ionescu și George Mihăiță. A avut o apariție episodică în „Tată de duminică”. Filmele de comedie i-au adus consacrarea. A fost faimosul meșter cu doctorat, un fel de „știe pe toată lumea” în „Grăbește-te încet”. A mai jucat în „Coana Chirița” și în „Chirița în Iași”. Marele actor a decedat la 4 septembrie 2002, la București.

Generații de melomani, un singur nume, Lola Bobescu

Generații de melomani au auzit de Lola Bobescu, Ea  a fost fiica dirijorului Aurel Bobescu. A văzut lumina zilei la Craiova, în data de 9 august 1919. Până în 1924, a studiat vioara cu tatăl său. În 1925, a debutat la Craiova, acompaniată de către tatăl său. Din 1928, a plecat la Paris, unde a aprofundat studiul viorii până în 1935, la Ecole Normale de Musique și la Conservatoire de Musique. I-a avut printre mentori, inclusiv pe George Enescu. În anul 1932, debutează pe scenă la Paris.

Înainte de anul 1939, a decis să se stabilească în Belgia, unde conduce mai multe orchestre înființate chiar de către ea. A susținut concerte cu orcheste din Paris, Londra, Berlin, Roma, dar și din Olanda, Elveția. Din 1962 și până în 1974, a predat vioara la Conservatorul din Liege, apoi la cel din Bruxelles. Un alt elev al lui George Enescu, lordul Yehudi Menuhin, un violonist excepțional a numit-o ”cea mai mare violonistă a lumii”.După 1990, a colaborat cu orchestre din Iași, Brașov, Craiova, Timișoara. A decedat în Belgia, la Spa, în data de 4 septembrie 2003.

Arta merge mai departe

Pentru acele generații care nu i-au cunoscut, arta lor rămâne, talentul lor atrage și astăzi melomani și iubitori de tratru și film. Cornel Vulpe a avut o celebritate internă, pe când Lola Bobescu a fost o stea mondială.

Stiri calde

20:38 - Destinații din inima României care au un farmec aparte la început de toamnă. De ce merită să le vizitezi
20:28 - Lamine Yamal, dublă în meciul Valencia - Barcelona: 0-5. Catalanii au patru victorii consecutive în La Liga
20:13 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 septembrie 2026. Microbii din Antarctica
20:05 - Cutremur politic în Germania. Partidul de extremă dreaptă câștigă alegerile regionale
19:56 - Plan special pregătit de Brigada Rutieră pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știe șoferii
19:45 - Trei ore de discuții între Zelenski și emisarii lui Trump. Ce s-a negociat și ce urmează pentru pacea din Ucraina
19:37 - UE răspunde presiunilor lui Trump în Groenlanda. Ursula Von der Leyen anunță sprijin și investiții
19:28 - Kimi Antonelli, victorie spectaculoasă la Monza. Pilotul Mercedes a revenit de pe locul 19

HAI România!

Nimic fără Dumnezeu

Nimic fără Dumnezeu

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Proiecte speciale