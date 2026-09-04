Actorul și violonista care au încântat generații de iubitori ai artelor

Generații întregi i-au admirat pe scenă, cântând sau jucând. Ce au în comun marele actor Cornel Vulpe și marea violonistă Lola Bobescu este, pe lângă dragostea de artă, trista zi a plecării dintre noi, ziua de 4 septembrie. Cornel Vulpe a murit în 2002, Lola Bobescu ne-a părăsit în 2003.

Generații de români au crescut cu vocea și cu prestația actorului Cornel Vulpe. S-a născut la 19 mai 1930, la Bălcăuți, județul Hotin, în România Mare. Astăzi, regiunea aparține Republicii Moldova, în raionul Briceni. A absolvit IATC în 1953, cu trei ani înainte de absolvirea membrilor neuitatei Generații de Aur a teatrului și filmului românesc. A jucat la Teatrul Muncitoresc CFR din București. Aici a fost coleg cu marele artist Tudor Gheorghe, cu marele actor Ștefan Mihăilescu Brăila. Actorul a fost premiat cu ocazia împlinirii unui deceniu de activitate a teatrului, la 7 septembrie 1957. Din 1969, a jucat la Teatrul Național de Comedie din București. A jucat și la Teatrul Național din Timișoara.

Vocea lui Cornel Vulpe a încâtat generații de copii. A fost vocea Sultanului din Agrabach, tatăl Iasminei, din serialul de desene animate „Alladin”. A jucat în piesa de teatru „Când vine barza”, alături de Ileana Stana Ionescu și George Mihăiță. A avut o apariție episodică în „Tată de duminică”. Filmele de comedie i-au adus consacrarea. A fost faimosul meșter cu doctorat, un fel de „știe pe toată lumea” în „Grăbește-te încet”. A mai jucat în „Coana Chirița” și în „Chirița în Iași”. Marele actor a decedat la 4 septembrie 2002, la București.

Generații de melomani au auzit de Lola Bobescu, Ea a fost fiica dirijorului Aurel Bobescu. A văzut lumina zilei la Craiova, în data de 9 august 1919. Până în 1924, a studiat vioara cu tatăl său. În 1925, a debutat la Craiova, acompaniată de către tatăl său. Din 1928, a plecat la Paris, unde a aprofundat studiul viorii până în 1935, la Ecole Normale de Musique și la Conservatoire de Musique. I-a avut printre mentori, inclusiv pe George Enescu. În anul 1932, debutează pe scenă la Paris.

Înainte de anul 1939, a decis să se stabilească în Belgia, unde conduce mai multe orchestre înființate chiar de către ea. A susținut concerte cu orcheste din Paris, Londra, Berlin, Roma, dar și din Olanda, Elveția. Din 1962 și până în 1974, a predat vioara la Conservatorul din Liege, apoi la cel din Bruxelles. Un alt elev al lui George Enescu, lordul Yehudi Menuhin, un violonist excepțional a numit-o ”cea mai mare violonistă a lumii”.După 1990, a colaborat cu orchestre din Iași, Brașov, Craiova, Timișoara. A decedat în Belgia, la Spa, în data de 4 septembrie 2003.

Pentru acele generații care nu i-au cunoscut, arta lor rămâne, talentul lor atrage și astăzi melomani și iubitori de tratru și film. Cornel Vulpe a avut o celebritate internă, pe când Lola Bobescu a fost o stea mondială.