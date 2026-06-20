În interiorul Partidului Național Liberal (PNL), fierberea a atins cote maxime. „Jaf identitar”, aceasta este sintagma care circulă tot mai des în discuțiile informale ale membrilor cu vechime, care privesc cu neîncredere cum PNL, un partid cu o istorie conservatoare și liberală de necontestat, devine terenul de joacă pentru figuri politice ale căror valori sunt diametral opuse celor ale formațiunii.

Înscrierea lui Dragoș Pâslaru și a Oanei Gheorghiu în PNL Sector 6 a declanșat o undă de șoc. Vechii liberali nu văd în această mutare o infuzie de competență, ci un atac direct la identitatea partidului.

Pentru aceștia, ascensiunea fulgerătoare a celor doi către conducerea centrală nu este altceva decât o „capitulare ideologică” în fața curentului neoprogresist, un cal troian intrat pe ușa din spate pentru a submina fundamentul doctrinar al PNL.

Indignarea vechilor membri se concentrează pe parcursul celor doi nou-veniți, pe care îi consideră incompatibili cu etosul liberal:

Dragoș Pâslaru: Este privit de „garda veche” ca simbolul ratării oportunităților istorice. Gestionarea fondurilor PNRR este percepută ca un eșec de proporții, iar aducerea sa în poziții de decizie este văzută ca o sfidare la adresa celor care au muncit pentru imaginea partidului.

Oana Gheorghiu: Criticile la adresa ei sunt și mai tăioase. Vechii liberali acuză abordări de tip „inginerie socială” în companiile de stat, unde, sub pretextul „eficientizării”, s-a încercat destabilizarea unor structuri care funcționau organic. „Controverse, nu reforme” este verdictul dat de cei care consideră că stilul său de lucru este total străin tradiției liberale de sprijinire a stabilității economice.

Ceea ce îi scoate pe liberalii cu state vechi din minți este contrastul dintre tratamentul aplicat loialiștilor și cel rezervat „noii gărzi”. Se vorbește deschis despre o epurare: membrii care au curajul să critice direcția progresistă a actualei conduceri sunt „puși la colț” prin metode care, susțin aceștia, amintesc de tactici represive.

„Să fii marginalizat pentru că aperi valorile tradiționale – familia, proprietatea privată și piața liberă – în timp ce promovați neomarxiști care vor să fragmenteze societatea pe criterii de gen sau rasă, este o trădare față de electoratul nostru”*, declară surse din interiorul organizațiilor locale.

Pentru vechea gardă, PNL este ultima redută a PPE, un zid împotriva asaltului deșănțat al ordinii progresiste. Aceștia avertizează că, prin tolerarea acestor „inginerii sociale” în propria curte, PNL riscă să devină o carcasă ideologică.

Pentru cei care au crezut în liberalismul clasic, lupta abia începe. Mesajul lor este clar: PNL nu este o platformă pentru experimente neomarxiste, iar „jaful” identității liberale nu va trece fără o rezistență acerbă din partea celor care consideră că tradiția, statul de drept și libertatea individuală nu sunt negociabile.