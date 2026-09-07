Accident aviatic cu cinci morți, la Miami

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite duminică pe Aeroportul Internațional Miami, după ce un avion cargo al Amazon a depășit pista, a lovit mai multe vehicule și a luat foc la aterizare, potrivit Fox News.

Biroul Șerifului din Miami-Dade (MDSO) și Serviciul de Pompieri și Salvare din Miami-Dade (MDFR) au confirmat că au fost implicate cel puțin 10 victime în accident, care s-a produs când zborul Prime Air 7598 a depășit pista diagonală a Aeroportului Internațional Miami în jurul orei 14:00, ora locală.

Un purtător de cuvânt al Amazon a transmis condoleanțe celor afectați.

„Suntem îndurerați să aflăm că cinci persoane și-au pierdut viața în incidentul de astăzi de pe Aeroportul Internațional Miami. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor, celor dragi și tuturor celor afectați de această pierdere devastatoare”, a declarat compania.

Șeful pompierilor, Raied Jadallah, a declarat că trei persoane au fost duse la un centru de traumatologie în stare critică, iar alte două au fost transportate la un spital local.

Primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a declarat că echipa de salvare „a fost acolo în câteva secunde de la accident”.

Pompierii încă lucrează pentru a izola o scurgere de combustibil cauzată de accident, potrivit lui Jadallah.

„Încă avem o scurgere activă de combustibil care apare în afara aeronavei și care este în curs de atenuare”, a spus Jadallah.

Pompierii au declarat pentru Fox News Digital că incendiul a izbucnit din motorul aeronavei, dar unitățile HazMat au reușit să oprească în siguranță motorul în timp ce remediau scurgerea de combustibil a avionului.

„Pompierii au întâlnit un incendiu complex în compartimentul motorului și au folosit spumă de la unități specializate de stingere a incendiilor din aeroport pentru a stinge flăcările”, au declarat oficialii.

MDFR a declarat că mai multe victime au fost prinse în vehiculele lovite de avion, una dintre ele necesitând „extragerea” de către personal tehnic specializat de salvare.

Echipajele au efectuat, de asemenea, operațiuni de căutare și salvare pentru piloți și copiloți, despre care oficialii au spus că erau prinși în cabina de pilotaj. De asemenea, au lucrat pentru a localiza și evalua pacienții pe tot parcursul accidentului.

Peste 60 de unități de pompieri și aproximativ 200 de membri ai personalului au intervenit la fața locului după ce avionul s-a prăbușit și s-a oprit dincolo de limita operațiunilor aeroportului, potrivit oficialilor pompieri.

„Unitățile au sosit pentru a găsi un avion care luase foc în urma acestui accident, cu flăcări puternice și fum vizibil. Pompierii lucrează la stingerea incendiului și la evaluarea pacienților”, a declarat Serviciul de Pompieri din Miami-Dade într-o postare pe X.

MDFR operează acum într-un rol de sprijin, unitățile rămânând la fața locului pentru a ajuta agențiile partenere.

Un purtător de cuvânt al Amazon a declarat că avionul a avut un „incident” în timp ce încerca să aterizeze, dar nu a oferit detalii despre circumstanțe.

„Putem confirma că un avion Amazon Air operat de 21 Air a avut un incident în timp ce încerca să aterizeze astăzi pe Aeroportul Internațional Miami”, a declarat Amazon.

„Aceasta este o situație care evoluează rapid și încă adunăm detalii. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile și oficialii locali pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat. În acest moment, prioritatea noastră absolută este siguranța, bunăstarea și îngrijirea tuturor celor implicați. Facem tot ce putem pentru a-i sprijini pe cei afectați.”

Boeing a declarat pentru Fox News că aeronava a fost livrată inițial ca avion de pasageri în 1994, înainte de a fi ulterior transformată într-un avion de marfă.

„Boeing transmite cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai celor care și-au pierdut viața în accidentul din Miami. Inimile noastre sunt alături de cei răniți și afectați de această tragedie. Boeing sprijină ancheta condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA”, a declarat producătorul aerospațial.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat că zborul 7598 al companiei 21 Air, un Boeing 767-300, a decolat de pe Aeroportul Internațional Luis Muñoz Marín din San Juan, Puerto Rico.

Înregistrările CAD ale comitatului indică faptul că apelul de urgență a fost primit în jurul orei 13:55.

Cava a declarat că orașul monitorizează îndeaproape situația.

„În acest moment, ne concentrăm pe toți cei implicați și pe asigurarea că primii respondenți au ceea ce au nevoie. Vom oferi actualizări pe măsură ce aflăm mai multe”, a spus ea într-o postare pe X.

Secretarul Departamentului Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că primii respondenți evaluează situația.

„Am emis o oprire totală la Aeroportul Internațional Miami în timp ce primii respondenți evaluează situația după ce un avion cargo Amazon a depășit pista. Dacă călătoriți prin zonă, vă rugăm să vă așteptați la întârzieri semnificative și la potențiale anulări”, a spus el într-o postare pe X.

Oficialii aeroportului au declarat ulterior că o pistă a fost redeschisă, dar „încă resimt impactul acestui incident”.

Pasagerii cu zboruri programate pentru duminică au fost sfătuiți să verifice direct cu compania aeriană actualizările privind starea zborurilor înainte de a se îndrepta spre aeroport. FAA va investiga incidentul.