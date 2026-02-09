Social

Acatistul Sfântului Antonie cel mare pentru alungarea duhurilor rele. Cum se citește

Sursa foto: doxologia
Sfântul Antonie cel Mare este cunoscut printre creștini pentru faptul că ajută la alungarea duhurilor rele. De asemenea acesta oferă protecție împotriva magiei, vrăjilor și alte ispite.

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare, ocrotitor al săracilor și al orfanilor

Teologii spun că acest acatist vine în ajutorul celor care au nevoie pentru alungarea duhurilor rele sau a energiilor negative. Sfântul este invocat și atunci când se cere protecție împotriva magiei și a vrăjilor.

Acesta este și ocrotitor al săracilor și al orfanilor, drept urmare cei care au nevoie de ajutor rapid de la el, pot citi acest acatist. Pacea sufletească și curățirea gândurilor pot fi și ele cerute de la Sfânt la citirea acatistului. Când se menționează duhurile rele, este specificat că acest Sfânt este invocat pentru eliberarea de influențe demonice.

Cum a înfruntat diavolii

Sfântul Atanasie este cel care a scris viața Sfântului Antonie și a explicat cât de încercat de diavoli a fost. Mai exact după ce și-a dat toată averea săracilor, când i-au murit părinții, Sfântul Antonie a decis să ia calea monahală. El este cunoscut ca fiind și primul călugăr. A fost atunci ispitit de diavol.

Ba chiar a decis să meargă singur și să se închidă într-un mormânt pentru a se lupta cu necuratul. Drept urmare au venit atunci diavolii și l-au bătut în prima seară. Dar Sfântul nu s-a lăsat și s-a întors. Apoi au provocat tot felul de zgomote și năluci ca animalele păduri, dar Sfântul nu s-a speriat. În cele din urmă nu a reușit să îl ispitească pe Sfânt.

Moaștele lui se află în București

Acastistul Sfântului se poate citi 40 de zile și ori de câte ori simte credinciosul nevoia. Cert este că moaștele acestuia se află în București la biserica Sfântul Anton- Curtea veche. El este unul dintre cel mai logevivi sfinți trăind 105 ani.

Proiecte speciale