Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA, după ce autoritățile au decis să revizuiască propunerea privind majorarea taxei de la 8% la 20%, începând cu 1 ianuarie 2027.Premierul Vasile Tofan a anunțat că eliminarea cotei reduse pentru aceste produse a fost considerată o decizie greșită și că aceasta va fi corectată.

Anunțul a fost făcut de premier, în contextul criticilor apărute în spațiul public cu privire la schimbarea regimului de TVA pentru produsele de igienă.

„A fost o decizie greșită. O corectăm, după cum a și anunțat doamna ministră Belous. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Mulțumesc tuturor celor care au atras atenția asupra acestui subiect. Guvernarea înseamnă și să recunoști prompt când o decizie nu este bună și să repari lucrurile”, a transmis Vasile Tofan.

Reacția premierului a venit după apariția unor critici legate de propunerea ca, de la 1 ianuarie 2027, TVA-ul aplicat produselor de igienă să crească de la 8% la 20%.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat la rândul său că regimul fiscal pentru aceste produse urmează să fie reanalizat.

„În prezent, suntem în proces de definitivare a politicii fiscale, iar toate propunerile sunt analizate cu atenție. Inclusiv propunerile privind regimul TVA pentru produsele de igienă vor fi reexaminate”, a transmis Victoria Belous pe Facebook.

Ulterior, premierul a precizat că produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA.

Modificarea face parte din procesul de elaborare a politicii fiscale pentru anul 2027. Proiectul prevede o reformare amplă a sistemului de impozitare, cu obiective precum simplificarea regimului fiscal, stimularea investițiilor și reducerea numărului de excepții.

Printre propunerile inițiale s-a aflat uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor cote reduse aplicate anumitor categorii de produse, cum ar fi absobantele, prezervativele și la alte produse de igienă.

Activiste civice, jurnaliste, actuale şi foste funcţioare publice, artiste şi juriste au făcut frpnt comun împotriva iniţiavei Guvernului privind eliminarea produselor de igienă pentru femei. Femeile s-au adresat Guvernului cu solicitarea de a nu le impune „taxă pentru menstruaţie”.