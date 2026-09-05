Republica Moldova. O prevedere din proiectul politicii bugetar - fiscale pentru anul 2027 a provcat un val de nemulţumire în rândul femeilor. Este vorba despre intenţa Guvernului de a majora TVA la absorbante şi prezervative.

În proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se propune eliminarea produselor de igienă pentru femei (absorbante, tampoane, etc) din lista bunurilor cu cotă redusă (8%) și aplicarea cotei standard de TVA de 20%.

Activiste civice, jurnaliste, actuale şi foste funcţioare publice, artiste şi juriste au făcut frpnt comun împotriva iniţiavei Guvernului privind eliminarea produselor de igienă pentru femei. Femeile s-au adresat Guvernului cu solicitarea de a nu le impune „taxă pentru menstruaţie”.

În cele din urmă, femeile au fost auzite de premierul Vasile Tofan.

Ala Nemerenco, ex-ministră a Sănătății în guvernele conduse de Natalia Gavriliţă şi Dorin Recean, a criticat dur decizia guvernării de a crește cota TVA de la 8% la 20% pentru produsele de igienă pentru femei, cum ar fi absorbantele, tampoanele, etc

„Felicitări, Moldova, acum sunt sigură că vei avea cel mai puternic buget din lume! Ce ni-i nouă Lesotho sau Namibia cu taxa lor zero”, a scris, ironic, Nemerenco.

„Nu m-am gândit vreodată că voi ajunge să scriu și despre asta, dar e necesar.Marea Britanie, SUA, Cipru, Malta, Canada Mexic, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Barbados, Africa de Sud, Namibia, Nigeria, Uganda, Lesotho, Mauritius, India, Australia, Malaezia, Insulele Maldive, chiar și Rwanda, sau Trinidad și Tobago, au eliminat taxele pe aceste bunuri introducând taxa zero mulți ani în urmă.

Kenya a fost pionierul mondial în domeniu, eliminând complet TVA-ul pe absorbante și tampoane încă din anul 2004.

Iar Scoția a devenit prima țară din lume unde aceste produse sunt complet gratuite pentru oricine are nevoie de ele, fiind distribuite în școli, universități și clădiri publice. În Noua Zelandă, SUA, Australia, Kenya, Botswana toate școlile publice și universitățile sunt aprovizionate de stat cu produse gratuite pentru eleve și studente”, a scris fosta ministră pe Facebook.

Activista civică Vlada Ciobanu critică și ea decizia guvernării de a scumpi produsele de igienă pentru femei.

„Trebuie de explicat că astea sunt produse de strictă necesitate? Sau trebuie de povestit că suntem o țară săracă, unde femeile aleg dacă să cumpere absorbante sau mâncare la copii? Sau că fetele pot să nu meargă la ore pentru că nu-și permit și asta le scade și mai tare șansele la o educație și o viață mai bună?”, se revoltă activista pe rețele.

Jurnalista Elena Cioina s-a arătat indignată de faptul că moldovenii importă mai multe lucruri netrebuincioase, care sunt incluse în lista produselor cu taxe preferenţiale.

„Am ajuns să excludem taxele preferenţiale pentru produse de care chiar avem nevoie doar ca să acumulăm bani în buget? Absurd. Vreau o poziţie oficială de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova , de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Aceste instituţii importante responsabile de sănătatea publică şi educaţie au fost consultate? Ce dovezi au fost prezentate în favoarea excluderii acestăr produse din categoria celor cu TVA preferenţial? Cine, în general, a venit cu această idee şi de ce? Or, se creează impresia că nu iesiţi din birouri când faceţi astfel de propuneri, dragi guvernanşi?”, îi întreabă jurnalista pe guvernanţi.

Guvernul a reacţionat la criticile Guvernului li a recunoscut că este o greşeală care trebuie corectată.

Premierul Vasile Tofan a venit cu o reacţie la criticile femeilor. Acesta a calificat majorarea TVA drept „o decizie greșită” și a anunțat că produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de 8%.

„A fost o decizie greșită. O corectăm”, a promis şeful Cabinetului de miniştri.