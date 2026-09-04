Premierul Vasile Tofan a împărtășit o amintire personală din perioada facultății în timpul unui eveniment oficial organizat de Serviciul Vamal. Șeful Guvernului a explicat cum a încercat să obțină venituri suplimentare prin vânzarea de țigări în perioada în care studia în Olanda și ce impact a avut acea experiență asupra viziunii sale privind funcționarea instituțiilor de control, conform Newsmaker.

În cadrul ceremoniei marcante pentru cei 35 de ani de la înființarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova, premierul a rememorat dificultățile financiare din tinerețe și modul în care a fost abordat de autoritățile vamale olandeze după ce a publicat un anunț de vânzare.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal.

Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunţul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înţeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat şi el să câştige 10 euro şi m-au lăsat să plec”, a povestit premierul Vasile Tofan, citat de NewsMaker.

Episodul din Olanda a devenit pentru șeful Executivului un model de urmat în ceea ce privește activitatea organelor de control, acesta subliniind importanța orientării resurselor către marile abuzuri, în detrimentul sancționării minorelor abateri.

„Experienţa asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături. (…) Pentru mine e un învăţământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii.

Acolo unde sunt mici greşeli – să fii mai tolerant. Şi cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari şi unde abuzurile sunt mai mari”, a explicat premierul.

Vasile Tofan a adus în discuție și un alt moment dificil legat de activitatea vamală, petrecut în anul 2022, când cozile kilometrice de la frontieră puneau la grea încercare transportatorii și agenții economici. În ciuda presiunilor comerciale, acesta a ales să nu apeleze la cunoștințe sau influență.

„Ţineţi minte perioada asta când erau TIR-uri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între şoferi, erau oameni aduşi la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat.

Lucram pentru un vinificator atunci şi aveam câteva TIR-uri blocate şi ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentaţia să sun pe cineva şi chiar am obţinut telefonul domnului Talmazan de atunci (n.r. - Igor Talmazan, fost şef al serviciului vamal al R. Moldova). Nu-l cunoşteam. Ştiţi, şi m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuşi, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situaţia s-a rezolvat. Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”, le-a spus Tofan funcţionarilor de la vamă.