Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură proiectul de lege care prevede licențierea importurilor de cereale din Ucraina. Măsura a fost susținută de toți cei 83 de deputați prezenți la ședință și are drept scop protejarea producătorilor agricoli. Inițiativa îi vizează pe fermierii moldoveni care întâmpină dificultăți în comercializarea propriilor recolte pe fondul presiunii exercitate de cerealele provenite din Ucraina, arată TV8.

Autorii proiectului au propus inițial ca licențierea importurilor să fie aplicată timp de patru luni. Parlamentul a optat însă pentru o perioadă de două luni. Decizia vine în contextul îngrijorărilor legate de eventualele efecte asupra prețurilor.

O restricționare mai îndelungată a importurilor ar putea influența costurile pentru companiile care folosesc cerealele drept materie primă și, în final, prețurile achitate de consumatori.

Deputatul și agricultorul Sergiu Ivanov, autorul proiectului, susține că lipsa unor măsuri de protecție pentru producătorii locali poate agrava situația din sectorul agricol.

Potrivit acestuia, fermierii care încearcă să-și vândă cerealele riscă să ajungă într-o situație financiară dificilă, în condițiile în care prețurile de pe piață nu le-ar acoperi suficient costurile.

Deputații PAS atrag atenția asupra poziției Guvernului, care consideră că o licențiere menținută pentru o perioadă mai lungă ar putea produce efecte și în alte sectoare ale economiei. Printre domeniile care ar putea fi afectate se numără zootehnia, industria de morărit și cea de panificație. Reducerea accesului la materia primă importată ar putea genera costuri suplimentare, care ulterior s-ar putea reflecta în prețurile produselor.

În același timp, Guvernul a permis recent tranzitul cerealelor din Ucraina prin Republica Moldova la un tarif redus cu 50%. Executivul susține că această măsură nu va afecta producătorii agricoli locali și nici prețurile de pe piața internă. Potrivit autorităților, garniturile feroviare vor fi sigilate pe durata tranzitului, astfel încât cerealele să nu fie descărcate în Republica Moldova.

Proiectul privind licențierea importurilor urmează să fie examinat în lectura a doua. Parlamentul va decide atunci forma finală și perioada pentru care măsura va fi aplicată.