Lista viitorului Guvern al Republicii Moldova începe să se contureze. Ce ministru nu se regăsește în listă

Lista viitorului Guvern al Republicii Moldova începe să se contureze. Ce ministru nu se regăsește în listăSursa foto: Guvernul Republicii Moldova
Republica Moldova. Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook. Ala Nemerenco a publicat o poză realizată pe 8 noiembrie 2019, unde este surprinsă alături de președinta Maia Sandu, care ocupa atunci funcția de prim-ministră, și alături de alți colegi din fostul Guvern.

„Nu mă regăsesc în lista noului Guvern”, a scris ministra în exercițiu pe rețeaua de socializare.

Ala Nemerenco a fost numită ministră a Sănătății în 2019, în Guvernul condus de Maia Sandu, iar între decembrie 2020 și august 2021 a ocupat funcția de consilier prezidențial pentru domeniul sănătății. Ulterior, pe 6 august 2021, ea a revenit în Guvern, preluând din nou Ministerul Sănătății în cadrul Executivului condus de Natalia Gavrilița.

Sursa foto: Facebook/Ala Nemerenco

Pe 20 octombrie, Ala Nemerenco și-a prezentat bilanțul de activitate, subliniind că mandatul său a fost „greu, dar plin de reușite”, remarcând progresele obținute în domeniul sănătății publice și reformelor implementate în această perioadă.

Alexei Buzu nu știe dacă rămâne la Guvern

Recent, ministrul Buzu a subliniat că nu știe, deocamdată, dacă rămâne în fruntea ministerului și că decizia în acest sens o va lua noul premier.

Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte

„Urmează ca decizia să fie luată de către prim-ministrul care va fi, cred eu, desemnat săptămâna viitoare. Așa cum am spus cu mai multe ocazii, indiferent de poziția în care ne vom afla, vom pune umărul și vom lucra împreună pentru a avansa acest progres, pentru a ajuta mai mulți cetățeni să-și găsească un loc de muncă, să ajutăm familiile și copiii cu dizabilități și să continuăm schimbările pozitive în domeniul asistenței sociale”, a relatat Alexei Buzu.

Viitorul Executiv și incertitudinile în privința membrilor săi

Lista viitorului Guvern ar putea fi finalizată până la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat în seara zilei de 20 octombrie candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Acesta a precizat că s-a întâlnit deja cu mai mulți miniștri din actualul Guvern, dar nu a oferit detalii privind numele celor care vor face parte din viitorul Executiv, inclusiv despre Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Cristina Gherasimov și Dan Perciun.

„Nu vreau să confirm sau să infirm aceste zvonuri, totul se discută. Cred că, în decursul acestei săptămâni, vom avea o claritate. Vor fi schimbări, însă haideți să așteptăm momentul când vom fi gata să facem anumite anunțuri. Ne așteaptă consultări cu fracțiunile parlamentare”, a declarat Alexandru Munteanu într-o emisiune televizată.

Parlament, fără acte

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Noi perspective pentru Executivul ce urmează să fie constituit

Vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, a menționat la Moldova 1 că va face parte „cel mai probabil” din noul Guvern, care ar urma să devină funcțional până la sfârșitul lunii octombrie.

Prima ședință a noului Parlament va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern. Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului, după ce Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au refuzat.

