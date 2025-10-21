Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul lunii octombrie

Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei emisiuni televizate. Oficialul a declarat că a avut deja o întrevedere cu candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, iar discuțiile au vizat proiectele din domeniul infrastructurii.

„Am avut o întâlnire cu domnul Alexandru. Am discutat despre proiectele începute în 2025, care urmează a fi finalizate. Am vorbit despre proiectele legate de Curtea Europeană, sunt 476 de proiecte, după care am vorbit despre căile ferate și proiectele de dezvoltare a acestora. Am avut o discuție de o oră, despre proiectele care urmează a fi continuate și implementate pe segmentul Ministerului Infrastructurii”, a declarat Vladimir Bolea.

Întrebat dacă se va regăsi în componența viitorului Executiv, Vladimir Bolea a răspuns că „cel mai probabil, da”.

Enumerând prioritățile viitorului Executiv, viceprim-ministrul în exercițiu a lăsat să se înțeleagă că noul Guvern va intra în funcție până la sfârșitul lunii octombrie.

„Prioritatea zero este dezvoltarea economiei, cu siguranță, pentru toate reformele care urmează a fi făcute de către Guvern, din, nu știu, de când va fi — că e 27, că 30, că 31 — sunt despre bunăstarea oamenilor, majorarea de pensii, majorarea salariilor la bugetari, despre construcția de drumuri, continuarea procesului de dezvoltare a infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de viață”, a menționat Bolea.

Unii membri ai Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, a declarat că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile vor deveni mai „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.

El a menționat că principalele criterii în baza cărora își va alege membrii Cabinetului vor fi profesionalismul și reputația, cu accent pe neimplicarea acestora în acte de corupție.

„Nu vreau să confirm sau să infirm aceste zvonuri, totul se discută. M-am întâlnit cu toți miniștrii enumerați. Cred că, în decursul acestei săptămâni, vom avea o claritate. Vor fi schimbări, însă haideți să așteptăm momentul când vom fi gata să facem anumite anunțuri. Ne așteaptă consultări cu fracțiunile parlamentare”, a declarat Alexandru Munteanu.

Alexandru Munteanu a confirmat că premierul în exercițiu, Dorin Recean — care i-a fost profesor universitar — a participat la întâlnirea cu miniștrii din actualul Executiv, desfășurată în weekendul trecut. Doar doi miniștri au lipsit: Mihai Popșoi, aflat în deplasare la Luxemburg, și Cristina Gherasimov, care se află la Bruxelles.

Amintim că Alexandru Munteanu a fost anunțat candidat al PAS la funcția de premier pe 14 octombrie, printr-o postare pe pagina de Facebook a liderului partidului, Igor Grosu. Două zile mai târziu, președinta Maia Sandu a declarat că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu și l-a convins să accepte funcția de prim-ministru.

Comentatorii politici de la Chișinău au remarcat că este „o candidatură neașteptată, dar cu potențial”, datorită experienței sale manageriale și academice.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acces în noul Parlament ca parte a Blocului „Patriotic” (BEP), a anunțat că nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu. La rândul său, Partidul Nostru, care a obținut șase mandate în noul legislativ, a cerut „consultări reale, nu formale”, în procesul de formare a noului Cabinet de miniștri.