Regizorul francez Tony Gatlif, cunoscut în special pentru filmele „Gadjo Dilo”, „Latcho Drom” și „Exils”, a murit la vârsta de 77 de ani, potrivit GroundNews.

Familia cineastului a confirmat decesul pentru AFP, vineri dimineață. Gatlif a încetat din viață la Arles, în sudul Franței, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. În momentul morții, lucra la un proiect cinematografic dedicat unui episod istoric.

Născut în 1948, la Alger, Tony Gatlif provenea dintr-o familie cu origini kabyle și rome. A părăsit Algeria la 12 ani și experiența exilului avea să devină una dintre temele centrale ale creației sale. Cineastul a rememorat în mai multe rânduri plecarea din țara natală și imaginea oamenilor care părăseau Algeria în timpul perioadei de tulburări.

De-a lungul carierei, Gatlif și-a construit un stil cinematografic recognoscibil, în care muzica, libertatea, migrația și cultura romă ocupă un loc central. Filmele sale au urmărit personaje aflate în căutare sau în permanentă mișcare și au combinat energia muzicii cu teme sociale.

În 2004, regizorul a primit premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes pentru „Exils”. Printre celelalte producții importante ale sale se numără „Geronimo”, „Tom Medina” și „Liberté”, film lansat în 2009 și dedicat persecuției și genocidului romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ultimul său lungmetraj, „Ange”, a fost lansat în 2025. Criticii au remarcat în film aceeași combinație de energie, libertate și sensibilitate socială care a caracterizat opera regizorului.

Gatlif a contribuit și la afirmarea lui Romain Duris, căruia i-a oferit unul dintre rolurile importante din „Gadjo Dilo”, în 1997. În film a jucat și Rona Hartner, care a murit în 2023.

După vestea decesului, Duris a publicat pe Instagram o fotografie a cineastului și mesajul „Latcho drom, moro dad”, expresie romani tradusă prin „drum bun, tată”.

Ministra franceză a Culturii, Catherine Pégard, l-a descris pe Gatlif drept un regizor preocupat de „căile neobișnuite”, de exil, libertate și viețile oamenilor care sunt prea puțin observați.