Compozitorul și saxofonistul de jazz Nicolas Simion, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Cu o carieră de peste patru decenii, artistul a activat ca interpret, compozitor și aranjor și a colaborat cu numeroși muzicieni importanți ai jazzului internațional.

Nicolas Simion s-a născut în 1959, la Dumbrăvița, județul Brașov. A urmat Liceul de Muzică din Brașov și apoi Universitatea Națională de Muzică din București, unde și-a continuat pregătirea muzicală.

În anii ’80, Nicolas Simion a fondat formația Opus 4, alături de mai mulți muzicieni importanți ai jazzului românesc.

Ulterior, după stabilirea în Occident, și-a continuat activitatea artistică la Viena și apoi la Köln. În această perioadă, a colaborat cu nume importante ale jazzului internațional, printre care Charlie Mariano, Archie Shepp, Lee Konitz, Mal Waldron, Dusko Gojkovich, Tomasz Stanko, Idris Muhammad și Lonnie Plaxico.

A susținut numeroase concerte și a participat la realizarea mai multor înregistrări discografice, devenind unul dintre muzicienii români de jazz prezenți constant pe scena internațională.

Compoziția a ocupat un loc important în activitatea sa artistică. În lucrările sale, Nicolas Simion a construit un dialog între jazz, tradiția muzicală românească, folclor și limbajele muzicale contemporane.

Această direcție s-a regăsit în creațiile sale și în proiectele discografice realizate de-a lungul carierei.

Pentru activitatea sa a primit mai multe distincții. Printre acestea se numără Premiul „Theodor Körner”, acordat de Ministerul Culturii din Austria în 1995, WDR Jazzpreis pentru improvizație, în 2015, și Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru anul 2014, pentru lucrarea „Jocul copiilor”.

Nicolas Simion s-a implicat și în recuperarea și promovarea înregistrărilor importante din istoria jazzului românesc.

În 2004, a fondat casa de discuri 7Dreams Records, prin intermediul căreia au fost readuse în atenția publicului înregistrări și creații ale unor muzicieni precum Jancy Körössy, Richard Oschanitzky și Johnny Răducanu.

Activitatea sa în acest domeniu a completat parcursul de interpret și compozitor și a contribuit la păstrarea unor înregistrări importante din patrimoniul jazzului românesc.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a transmis un mesaj după moartea artistului, în care a evocat activitatea sa artistică și contribuția la promovarea jazzului românesc.

„Plecarea lui Nicolas Simion lasă un gol profund în comunitatea muzicală românească. Rămâne însă o operă amplă, înregistrată pe zeci de albume, numeroase compoziții și, mai ales, exemplul unei cariere prin care jazzul românesc a căpătat o voce distinctă și o puternică prezență internațională”, a transmis UCMR.

Uniunea a mai arătat că Nicolas Simion va rămâne în memoria comunității muzicale prin înregistrările și compozițiile sale și prin contribuția la afirmarea jazzului românesc în plan internațional.