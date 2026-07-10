Larissa, considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume aflată în captivitate, a murit la vârsta de 36 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Grădinii Zoologice din Neumünster, din nordul Germaniei, care au precizat că starea de sănătate a animalului s-a deteriorat în ultimele săptămâni din cauza vârstei înaintate.

Îngrijitorii au explicat că, în lipsa oricărei perspective de recuperare, au ales să o lase „să se stingă în liniște”, pentru a evita o suferință inutilă.

Larissa s-a născut în 1990, la Grădina Zoologică din Rotterdam, în Țările de Jos. În 2017 a fost transferată la Grădina Zoologică din Neumünster, în apropiere de Kiel, unde a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite atracții pentru vizitatori.

Potrivit reprezentanților grădinii zoologice, vârsta de 36 de ani reprezintă o performanță remarcabilă pentru un urs polar aflat în captivitate.

„La vârsta ei, Larissa era considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume, depășind cu mult durata de viață obișnuită pentru urșii polari aflați în îngrijirea oamenilor”, au transmis oficialii instituției, citați de DPA.

Moartea Larissei a fost resimțită puternic de echipa grădinii zoologice, care a îngrijit-o în ultimii ani.

„Odată cu moartea Larissei, pierdem nu doar un animal extraordinar, ci și o personalitate care a marcat istoria grădinii noastre zoologice timp de mulți ani. Moartea ei lasă un mare gol – atât pentru întreaga noastră echipă, cât și pentru numeroasele persoane care i-au urmărit viața de-a lungul anilor”, au transmis reprezentanții Grădinii Zoologice din Neumünster.

Larissa era considerată un simbol al grădinii zoologice și una dintre cele mai longevive ursoaice polare cunoscute în captivitate.