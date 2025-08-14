Social A murit Alexandru Mezei, directorul Autorității Navale Române







Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române (ANR) și una dintre figurile marcante ale navigației românești, a murit. Acesta avea mari probleme de sănătate și a fost internat timp de 8 luni la Spitalul Fundeni din Capitală.

Cu o carieră de peste patru decenii dedicată siguranței maritime și dezvoltării sectorului naval, Mezei a fost apreciat atât pentru profesionalismul său, cât și pentru contribuția substanțială adusă instituțiilor în care a activat.

Originar din Constanța, a absolvit în 1978 liceul „Ovidius”, iar în același an a început cursurile Facultății de Navigație din cadrul fostului Institut de Marină Civilă „Mircea cel Bătrân”, atunci organizat în sistem militarizat. În 1982, a obținut licența și brevetul de Ofițer III maritim, primind și gradul de locotenent de marină în rezervă.

Debutul său profesional a avut loc la compania „NAVROM” Constanța, unde a efectuat primul voiaj ca ofițer maritim. În 1985, a fost repartizat pe navele Ro-Ro, iar ascensiunea sa a continuat: în 1988 a devenit Ofițer II, iar în 1989 a fost promovat Ofițer I (chief mate).

În 1991 s-a alăturat companiei nou-înființate CNM Romline, iar doi ani mai târziu a obținut brevetul de comandant de cursă lungă, conducând primul său voiaj în această calitate. Din 1994, a trecut la activități de coordonare la țărm, preluând funcția de șef al serviciului Port State Control din cadrul fostului Inspectorat de Stat pentru Navigația Civilă.

Între 1995 și 1999, Mezei a fost director adjunct al Căpităniei Zonale Constanța, iar în martie 2001 a fost numit director al acesteia. Experiența acumulată l-a recomandat pentru funcții de conducere la nivel național.

Pe 19 iulie 2017, a devenit pentru prima dată director general al Autorității Navale Române. A condus instituția în patru mandate: 19 iulie – 25 august 2017, 25 august 2017 – 8 februarie 2018, 29 mai 2018 – 24 decembrie 2019 și, cel mai recent, din 4 decembrie 2024 până în august 2025.

În această perioadă, a supervizat proiecte strategice pentru siguranța navigației, modernizarea infrastructurii și alinierea reglementărilor românești la standardele maritime internaționale.

Alexandru Mezei este amintit de colegi ca un profesionist riguros, cu o viziune clară asupra dezvoltării domeniului naval, și ca un lider capabil să inspire încredere și respect.