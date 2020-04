„Ideea a pornit de la necesitatea de a susține sistemul medical în cazul epidemiei de Coronavirus moment în care ar putea fi insuficiente ventilatoarele profesionale disponibile la secțiile de terapie intensive, din spitalele din România.

La recomandarea rectorului prof .dr. ing. Vasile Topa, am trimis propunerea acestui proiect de ventilator la Ministerul Educației și Cercetării, am fost sunați de reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și am fost încurajați să demarăm acest proiect”, a declarat decanul Facultății Construcții de Mașini, prof. dr. ing. Nicolae Bâlc.

Echipa formată din Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc, Sef l.dr.ing. Dan Leordean, Drd. Eugen Guțiu, student Alexandru Sterca și tehnician Gheorghe Vele, a proiectat un ventilator mecanic de urgență destinat strict pentru situații de urgențǎ, cum este cazul pandemiei cauzatǎ de virusul COVID-19.

Aparatul a fost testat și în prezent se pot controla și regla cel puțin 3 funcții vitale de respirație:

• Frecvența respirațiilor, între 8 și 20 respirații pe minut (R/min); se poate selecta o valoare din 2 în 2;

• Volumul de aer pompat în plămâni, între 200 și 800 ml, în funcție de greutatea pacientului; se poate selecta valoarea acestui parametru din 50 în 50;

• raportul dintre timpii de inspirație / expirație (I/E), care în general este 1:2, dar poate fi selectat la una din valorile: 1/1, ½, 1/3 și ¼.

Prototipul ventilatorului V_Ro_Covid are display LCD pentru afișarea parametrilor de lucru și are 6 butoane, de unde medicul ATI poate selecta și programa valorile celor 3 parametri principali de lucru. Are de asemenea programată și o alarmă audio, dar, mai multe detalii despre acest protoptip puteţi citi pe siteul oficial utcluj.