A apărut Evenimentul Istoric Nr. 95, Ianuarie 2026. Analize de top, subiecte fascinante

A început anul 2026. Evenimentul Istoric s-a pregătit, ca de fiecare dată să capteze interesul cititorilor pe diverse teme din toate epocile dar și din toate sferele subiectelor istorice cu accent inclusiv pe intersidciplinaritate.

Revista Evenimentul Istoric Nr.95, Ianuarie 2026 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Proclamarea Republicii la finalul anului 1947 a fost urmată de schimbări majore în statutul și regimul proprietății și în structura socială. Pe măsură ce totul se centraliza și se naționaliza, au urmat și intemperiile naturii să aibă rolul lor. Cutremure, inundanții, accidente provocate de distrugerea unor construcții antropice au ținut capul de afiș al tragediilor.

Statul român a încercat să controleze intemperiile, dar s-a lovit de blocaje atât cauzate de incompetența factorilor locali dar și de ideologia oficială care ascundea incompetența în spatele noțiunii de sabotaj. Inundațiile din 1970 și 1975, cutremurul din 1977 au fost, de departe, cele mai mari catastrofe. Ele au arătat atât limitele unei epoci dar și slăbiciunile perioadei interbelice.

Despre Maria Bălan, celebra spioană a perioadei Primului Război Mondial, despre filantropul Emanoil Gojdu merită oricând să afli lucruri interesante. Dacă Maria Bălan a fost un patriot desăvârșit pe frontul secret, Emanoil Gojdu a încercat să gândească o strategie de susținere filantropică menită să cuprindă anii a trei secole.

Evenimentul Istoric vă dezvăluie războaiele dintre Cantacuzini, drama familiei Poroineanu, evoluția Camerei de Comerț și Industrie a României, evoluții în cadrul Tratatului de la Varșovia. Nu lipesc nici informațiile despre locurile preferate de Habsburgi în Banat și Bucovina. Istoria dramatică a Africii, duelul dintre KGB și CIA în anii Războiului Rece. Este alocat un spațiu amplu și subiectului legat de speranța forțelor democratice privind posibilitatea „venirii americanilor” în România după Al Doilea Război Mondial.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.95, Ianuarie 2026, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.