74 de lovituri de bici pentru o cântăreață după un concert

Un tribunal din Iran a condamnat-o pe cântăreața Parastoo Ahmadi și pe alți șapte artiști la câte 74 de lovituri de bici de fiecare pentru difuzarea unui concert pe YouTube, potrivit videografei acesteia și unei instituții media locale, citate de Le Figaro.

În această reprezentație, transmisă în direct în decembrie 2024 și disponibilă online de atunci, Parastoo Ahmadi a interpretat cântece pline de forță și melancolie în fața unei săli goale, pe o scenă slab luminată, decorată cu un covor persan simplu, în incinta unui caravanserai tradițional.

Ea a fost însoțită de o pianistă, un baterist, un chitarist și un basist, toți îmbrăcați în negru, în timp ce ea purta o rochie lungă fără bretele, cu buzele machiate în roșu.

În Iran, femeilor nu le este permis să cânte în public. De asemenea, li se cere să poarte haine modeste care să nu le dezvăluie silueta și să poarte voal.

Iar cântatul în public este interzis.

„Doi ani de interdicție de a se angaja în orice activitate artistică și de a părăsi țara și 74 de lovituri de bici pentru noi toți”, a scris videografa Tahmineh Monzavi pe Instagram.

Ea, împreună cu Parastoo Ahmadi, muzicienii și alte persoane implicate în producție, fuseseră plasați în arest preventiv la câteva zile după difuzarea concertului.

Mass-media iraniană a anunțat ulterior eliberarea lor pe cauțiune, în timp ce site-ul online de știri juridice Mizan Online a subliniat că a fost depusă o plângere pentru interpretarea de melodii „fără respectarea normelor legale și religioase”.

Platforma iraniană de știri Emtedad a relatat știrea despre sentința de 74 de lovituri de bici. Potrivit Emtedad, sentința a fost pronunțată de tribunalul penal provincial din Qom, un oraș sfânt din nordul Iranului, sub acuzația de „atingere a decenței publice prin producerea și difuzarea de conținut vulgar și imoral online”.

Tot mai multe femei iraniene apar fără hijab, mai ales de la protestele care au izbucnit după moartea în arest în septembrie 2022 a Mahsei Amini, arestată pentru încălcarea codului vestimentar.

Iranul a fost din nou zguduit de proteste la nivel național, care au atins apogeul în ianuarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să intre în război împotriva țării. Printre versurile citate de Parastoo Ahmadi s-au numărat referiri la tinerii iranieni reținuți pentru protestul împotriva autorităților.