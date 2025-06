Politica 21 de persoane sancționate în Republica Moldova. Plahotniuc, Șor și Tauber printre cei vizați







Republica Moldova a aplicat până în prezent sancțiuni împotriva a 21 de persoane. Printre aceștia se numără politicieni, oameni de afaceri și foști demnitari. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean. Măsurile restrictive au fost decise de Consiliul interinstituțional de supervizare, instituție coordonată de premier și care are rolul de a implementa și propune sancțiuni naționale și internaționale.

Printre cei vizați de sancțiuni se numără: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (cetățenie retrasă). De asemenea, Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.

Conturi, acțiuni și proprietăți blocate

În perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii în acest context, blocând 60 de conturi bancare, 3 conturi de plată. De asemenea 64.995 de acțiuni în valoare de aproape 13 milioane de lei. De asemenea 24 de cote-părți în capitalul social estimate la aproximativ 44,7 milioane de lei, 76 de bunuri imobile și 12 mijloace de transport. Totodată au fost suspendate 38 de activități și tranzacții în valoare totală de peste 3,7 milioane de lei și 135.540 de euro.

Detalii despre principalele persoane vizate

Vladimir Plahotniuc are în prezent 11 conturi bancare blocate și 100% din capitalul social al companiei GMG pus sub sechestru. Ilan Șor are 9 conturi blocate, o operațiune de plată suspendată și active în companii controlate prin persoane interpuse. Printre acestea se numără „DFM”, „ADORLAND”, „AEROFOOD”, „DUFREMOL” sau „MAGAZINE SOCIALE”. De asemenea, i-au fost puse sub sechestru trei încăperi, un teren, două construcții și două mijloace de transport.

Marina Tauber are blocate peste 64.000 de acțiuni la Unibank SA, cu o valoare nominală totală de aproximativ 12,9 milioane lei. De asemenea și 8 conturi bancare și două bunuri imobile. Vladimir Andronachi figurează cu 9 conturi blocate și 48% din capitalul social al firmei „Luminare” pus sub sechestru.

Mecanismul de sancționare, în acțiune

Vladimir Plahotniuc este dat în urmărire internațională în 196 de state membre INTERPOL. Veaceslav Platon se află în detenție în Regatul Unit. Ilan Șor a fost condamnat definitiv și se sustrage executării pedepsei.

Consiliul interinstituțional de supervizare a fost creat pentru a coordona implementarea măsurilor restrictive internaționale și a introduce, la nevoie, sancțiuni proprii ale Republicii Moldova.