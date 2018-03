LOVITURĂ pentru Kovesi! Inspecţia Judiciară s-a AUTOSESIZAT în PROCESUL dintre șefa DNA și jurnaliștii Antena3

„Conducerea Inspecției Judiciare a decis sesizarea din oficiu cu privire la scandaloasa intervenție a DNA în favoarea Laurei Codruța Kovesi în procesul civil intentat jurnaliștilor Antena 3 și lui Răzvan Savaliuc. Este un pas foarte important”, a spus Adina Anghelescu, miercuri, la Antena 3.

Procurorii au cerut toate documentele de la dosar, pe motiv că le sunt necesare în soluţionarea unui dosar penal. Cererea procurorilor anticorupţie a venit chiar în faza finală a procesului, la care este aşteptată o pronunţare. Reacția JURNALIȘTILOR implicați în SCANDALUL CU KOVESI. Șefa DNA cere DAUNE în valoare de 1 MILION DE LEI

1 milion de lei daune morale pentru jurnaliștii Antena3

Este vorba de procesul în care şefa DNA a cerut 1 milion de lei daune morale, după ce la emisiunea „Sinteza Zilei” s-au pus întrebări şi s-au emis opinii, referitoare la cazul Mircea Băsescu - Bercea Mondial.

Dosarul în care se judecă jurnaliștii Antena 3 cu procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut parte recent de un episod halucinant. La ultimul termen de judecată în Apel, în procesul în care Kovesi se judecă cu jurnalisti Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si Razvan Savaliuc, DNA a cerut instanței acest dosar.

Printr-o adresa din 5 ianuarie 2018, emisa in dosarul penal 853/P/2016, adresa semnata de seful Sectiei a II-a Marius Bulancea si procuroarea Mihaela Beldie-Canela s-a cerut Curtii ca:“In interesul solutionarii dosarului penal cu numarul 853/P/2016, in conformitate cu art. 170 Cod.pr.pen. Va rugam sa ne inaintati in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul toate documentele din dosarul 6043/3/2015 in care a fost emisa sentinta civila nr. 1243 din data de 16.10.2015 de catre Tribunalul Bucuresti”, informează Luju.

Jurnalistul Mihai Gâdea consideră că Laura Codruța Kovesi folosește instituția DNA-ului într-un război personal cu jurnaliștii și, mai ales, încearcă să pună presiune asupra presei.