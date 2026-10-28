Laura Codruța Kovesi și-a exprimat îngrijorarea privind viitorul Parchetului European, instituția pe care a condus-o timp de șapte ani și de la șefia căreia urmează să plece la sfârșitul lunii octombrie. Într-un interviu publicat miercuri de Politico, fosta șefă a DNA a declarat că independența și eficiența EPPO ar putea fi afectate de problemele cu care instituția se confruntă la nivelul Uniunii Europene.

Kovesi a făcut un bilanț al mandatului său și a afirmat că Parchetul European a obținut rezultate importante, deși nu toate obiectivele stabilite la început au fost îndeplinite.

La finalul celor șapte ani în fruntea EPPO, Laura Codruța Kovesi a declarat că una dintre principalele sale preocupări este păstrarea independenței instituției după schimbarea conducerii.

Procurorul-șef european a vorbit și despre procesul de selecție a succesorului său, afirmând că prezentarea unuia dintre candidați i-a provocat îngrijorare.

„Când am fost numită, am promis că voi construi o instituție eficientă, puternică și independentă, în care cetățenii să aibă încredere. Cred că, împreună cu colegii mei, am reușit în mare măsură să facem acest lucru. Sunt conștientă că nu am reușit în toate privințele, dar nimeni nu poate contesta faptul că am făcut o treabă bună. Cea mai importantă întrebare acum este dacă această evoluție va continua. Am ascultat toți candidații la funcția de procuror-șef european și am fost cu adevărat îngrijorată, deoarece unul dintre ei și-a prezentat proiectul spunând că dorește să „normalizeze” EPPO. Pentru cineva ca mine, care a crescut în timpul comunismului, acest lucru este foarte amenințător”, a spus Kovesi.

Aceasta a afirmat că instituția a înregistrat rezultate peste așteptările inițiale, însă consideră că menținerea credibilității sale va reprezenta o provocare pentru viitoarea conducere.

Potrivit Laurei Kovesi, „după primii ani de activitate, avem rezultate la care puțini se așteptau”, dar „principala provocare pentru EPPO și, mai ales, pentru succesorul meu va fi să mențină independența și credibilitatea instituției”.

În interviul acordat Politico, Laura Codruța Kovesi a vorbit despre riscul ca activitatea Parchetului European să fie afectată treptat, prin măsuri care nu presupun desființarea directă a instituției. Pentru a descrie situația, procurorul-șef european a făcut referire la o replică din serialul danez „Borgen”, legată de dificultatea de a fi auzit în centrul administrativ și politic al Uniunii Europene.

„Îmi părăsesc biroul și mă gândesc la celebrul serial danez Borgen. Acolo există o replică foarte cunoscută: „La Bruxelles, nimeni nu te poate auzi țipând" și, din păcate, acest lucru este adevărat. Sunt îngrijorată că EPPO va fi eliminat treptat, fără zgomot, tocmai pentru că își face treaba”, a spus ea.

Kovesi a explicat că îngrijorările sale au legătură cu trei probleme care afectează funcționarea instituției.

„Când spun că sunt îngrijorată că EPPO va fi eliminat treptat pentru că își face treaba, mă refer la trei motive principale. Dacă vrei să distrugi o instituție, poți face trei lucruri, iar acestea se întâmplă în prezent”.

Printre problemele menționate se află finanțarea insuficientă a Parchetului European, al cărui buget provine din bugetul general al Uniunii Europene. O altă dificultate este întârzierea modificării regulamentului de funcționare a EPPO. La acestea se adaugă procedurile birocratice despre care Kovesi consideră că îngreunează activitatea procurorilor europeni.

Fosta șefă a DNA a vorbit și despre experiența acumulată în instituțiile europene, comparând dificultățile întâmpinate la Bruxelles cu cele cunoscute în România. Laura Codruța Kovesi a criticat timpul acordat discuțiilor administrative, în condițiile în care procurorii europeni trebuie să investigheze infracțiuni care afectează bugetele statelor membre și fondurile Uniunii Europene.

„Am învățat că aici totul este complicat. Și eu credeam că România este complicată... Vă dau un exemplu: există discuții interminabile despre arhitectura antifraudă. Am descoperit un continent nou al criminalității și vedem cum organizațiile criminale se extind, fraudând bugetul UE și bugetele naționale. În centrul acestor eforturi ar trebui să se afle combaterea criminalității organizate. În schimb, avem discuții interminabile despre cum să le complicăm viața procurorilor și dezbatem pe larg introducerea acestui registru comun de înregistrare a sesizărilor”

Laura Kovesi a afirmat că una dintre diferențele observate între România și instituțiile europene privește relația cu procurorii și respectarea procedurilor judiciare. Potrivit acesteia, în unele situații, persoanele care activează la nivelul Uniunii Europene au o atitudine diferită față de autoritatea procurorilor.

„Credeam că există o mare diferență între Bruxelles și ceea ce am văzut în România. Însă, în România sau în alte state membre, oamenii sunt obișnuiți să lucreze cu procurorii și știu ce fac aceștia. La Bruxelles, uneori, la nivelul UE, există impresia că unii se consideră mai presus de lege, iar pentru mine aceasta este o problemă. În România sau în alte state membre, dacă ești chemat să dai o declarație, te prezinți, pentru că știi că trebuie să faci acest lucru. Aici, uneori, există sentimentul că te situezi deasupra procurorilor și deasupra legii și că nu trebuie să te prezinți”, a completat Laura Kovesi.

Întrebată despre planurile sale după plecarea de la conducerea Parchetului European, Laura Codruța Kovesi a evitat să ofere detalii privind viitorul profesional.

Aceasta a preferat ca discuția să rămână concentrată asupra activității și perspectivelor instituției pe care a condus-o.

„Să nu vorbim despre planurile mele personale. Să ne concentrăm asupra EPPO. Voi vedea ce voi face după încheierea mandatului”.

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se încheie la 31 octombrie 2026, după șapte ani de la numirea sa în funcție, la 31 octombrie 2019. Începând cu 1 noiembrie, conducerea EPPO va fi preluată de procurorul german Andrés Ritter.

Acesta a fost numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Parchetul European a fost înființat în 2017, ca instituție independentă a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg.

EPPO are atribuții în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fapte de corupție și fraude transfrontaliere cu TVA.

Laura Codruța Kovesi a fost primul procuror-șef european, iar Andrés Ritter va deveni al doilea conducător al instituției de la înființarea acesteia.