Ziua cu 23 de ore în România. Schimbarea orei vine cu efecte asupra sănătății

În primăvara anului 2026, România va trece din nou la ora de vară, însă această schimbare nu înseamnă doar ajustarea ceasurilor cu o oră înainte. Trecerea la noul fus orar va transforma ziua de duminică, 29 martie 2026, în cea mai scurtă zi a anului, cu doar 23 de ore.

Schimbarea orei va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ceasurile vor fi date înainte. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar românii vor pierde o oră de somn.

Deși această practică este aplicată de decenii în Europa, dezbaterea privind utilitatea schimbării orei este mai intensă ca niciodată. Specialiștii atrag atenția asupra efectelor asupra sănătății, iar la nivelul Uniunii Europene discuțiile privind eliminarea definitivă a schimbării sezoniere a orei continuă.

Schimbarea orei produce, în fiecare an, o modificare temporară a duratei unei zile.

În momentul trecerii la ora de vară, ceasurile sunt date înainte cu o oră. Practic, ora 03:00 dispare din programul obișnuit, fiind înlocuită direct cu ora 04:00.

Această ajustare face ca ziua în care are loc schimbarea să fie mai scurtă decât celelalte zile din an. În 2026, duminica de 29 martie va avea doar 23 de ore.

După această schimbare, România va trece la Ora de vară a Europei de Est (Eastern European Summer Time – EEST), care este cu trei ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC+3).

Ora de vară nu este permanentă. România va reveni la ora oficială standard, cunoscută popular drept „ora de iarnă”, în ultima duminică din luna octombrie.

În anul 2026, această revenire va avea loc pe 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Timpul Legal Român este echivalent cu fusul orar al Europei de Est și se află cu două ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC+2).

Prin alternarea dintre ora de iarnă și ora de vară, fusul orar al României oscilează între UTC+2 și UTC+3.

Conceptul orei de vară nu este unul recent.

Ideea a fost sugerată pentru prima dată în anul 1784 de către Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. Franklin propunea folosirea mai eficientă a luminii naturale pentru a reduce consumul de energie.

Totuși, ideea a fost pusă în practică abia peste mai bine de un secol.

Prima aplicare oficială a orei de vară a avut loc în timpul Primului Război Mondial. În 1916, Germania a introdus această măsură pentru a economisi combustibilul necesar producției de energie.

În același an, mai multe state europene au adoptat rapid același sistem.

După Germania, care a aplicat ora de vară între 30 aprilie și 1 octombrie 1916, și alte state au urmat același model.

Regatul Unit a introdus ora de vară tot în 1916, în perioada 21 mai – 16 octombrie.

Ulterior, măsura a fost adoptată și de alte state europene, printre care Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia și Turcia.

Sistemul a fost adoptat și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Tasmania.

Motivația principală a fost reducerea consumului de energie și folosirea mai eficientă a luminii naturale în timpul serii.

Deși schimbarea sezonieră a orei este răspândită în Europa și America de Nord, nu toate țările aplică această practică.

Statele situate în apropierea ecuatorului sau în zonele tropicale nu folosesc ora de vară. În aceste regiuni, durata zilei și a nopții rămâne aproape constantă pe tot parcursul anului.

De asemenea, unele economii majore, precum China și Japonia, nu aplică schimbarea sezonieră a orei.

Aceste țări consideră că beneficiile economice sunt limitate sau că efectele asupra populației sunt prea mari pentru a justifica această practică.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în anul 1932.

Inițial, aceasta a fost aplicată în intervalul 22 mai – 2 octombrie.

În perioada 1933–1940, schimbarea orei avea loc între prima duminică din aprilie și prima duminică din octombrie.

După anul 1941, această practică a fost suspendată pentru aproape patru decenii.

România a reintrodus ora de vară în anul 1979.

În perioada 1979–1996, schimbarea orei se făcea de regulă de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii septembrie, cu unele excepții.

Din 1997, România aplică sistemul utilizat în întreaga Uniune Europeană.

Astfel, trecerea la ora de vară are loc în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora standard se face în ultima duminică din octombrie.

La nivel european, schimbarea sezonieră a orei este reglementată printr-o directivă adoptată în anul 2001.

Conform acesteia, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Scopul principal al acestei coordonări a fost evitarea haosului în transporturi, comerț și comunicații între statele europene.

Dezbaterea privind eliminarea orei de vară a început să se intensifice în ultimii ani.

În 2018, a fost propus un proiect de lege care prevedea renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Uniunea Europeană.

La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea sprijinirii unei directive care ar fi permis statelor membre să renunțe la această practică.

Totuși, pandemia de COVID-19 și criza energetică din anii următori au amânat luarea unei decizii finale.

În prezent, dezbaterea continuă, iar statele membre nu au ajuns încă la un consens privind eliminarea schimbării orei.

Subiectul a revenit în atenția publică în octombrie 2025, când premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că Spania va propune Uniunii Europene eliminarea schimbării orei.

Acesta a argumentat că beneficiile energetice ale sistemului sunt în scădere și că efectele asupra sănătății populației trebuie luate în considerare.

Declarația a relansat discuția la nivel european privind viitorul acestui sistem.

Mai multe cercetări științifice au analizat impactul schimbării orei asupra organismului uman.

Un studiu publicat în 2019 în revista Journal of Biological Rhythms, coordonat de profesorul Till Roenneberg de la Universitatea din München, arată că trecerea la ora de vară perturbă ritmul circadian.

Ritmul circadian este mecanismul biologic care reglează ciclurile de somn și veghe ale organismului.

Potrivit studiului, schimbarea orei poate provoca oboseală, somnolență și scăderea capacității de concentrare în primele zile după ajustare.

Cercetătorii au observat și o ușoară creștere a unor riscuri medicale în perioada imediat următoare schimbării orei.

În prima săptămână după trecerea la ora de vară, unele studii au indicat o creștere a numărului de accidente rutiere și de muncă.

De asemenea, există cercetări care sugerează o creștere temporară a riscului de atacuri cerebrale sau probleme cardiace.

Aceste efecte sunt însă considerate de obicei temporare și tind să dispară după adaptarea organismului la noul program.

Nu toți specialiștii consideră că ora de vară ar trebui eliminată.

Un studiu publicat în 2025 în revista Royal Society Open Science, realizat de Jorge Mira, profesor de fizică aplicată la Universitatea Santiago de Compostela, susține că ora de vară oferă beneficii importante.

Potrivit cercetării, lumina naturală suplimentară din timpul serii poate crește nivelul de serotonină, un neurotransmițător asociat cu buna dispoziție și energia.

Autorul studiului susține că, deși în primele zile după schimbarea orei poate exista un risc crescut de accidente, pe termen lung situația se inversează.

Lumina naturală suplimentară din timpul serii face drumurile mai sigure pentru șoferi, bicicliști și pietoni.

Acest efect ar putea contribui la reducerea accidentelor rutiere în perioadele cu vizibilitate mai bună.

Atât susținătorii, cât și criticii orei de vară sunt de acord asupra unui lucru: adaptarea treptată a programului de somn poate reduce efectele negative ale schimbării orei.

Specialiștii recomandă ajustarea orei de culcare cu câteva zile înainte de trecerea la ora de vară.

Această adaptare graduală ajută organismul să se obișnuiască mai ușor cu noul program și reduce senzația de oboseală din primele zile.