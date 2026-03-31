Eurostat: Inflația din zona euro a urcat la 2,5% în martie, pe fondul scumpirii energiei. Piețele anticipează majorări de dobândă

Inflația din zona euro a crescut la 2,5% în martie 2026, peste ținta BCE, pe fondul scumpirii energiei. Piețele anticipează majorări de dobândă.

Rata anuală a inflației din zona euro a ajuns la 2,5% în martie 2026, în creștere de la 1,9% în februarie, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat. Nivelul este peste ținta de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană, dar ușor sub estimările analiștilor, care indicau 2,6%.

Datele vizează cele 21 de state din zona euro și urmează să fie revizuite pe 16 aprilie, când vor fi incluse și cifrele pentru întreaga Uniune Europeană.

Accelerarea inflației a fost determinată în principal de evoluția prețurilor la energie. Acestea au crescut cu 4,9% în ritm anual în martie, după ce în februarie înregistraseră un declin de 3,1%.

În același timp, prețurile serviciilor au avansat cu 3,2%, în ușoară temperare față de 3,4% în luna precedentă. Categoria alimentelor, alcoolului și tutunului a consemnat o creștere anuală de 2,4%.

În schimb, indicatorul de inflație de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor, a coborât la 2,3% în martie, de la 2,4% în februarie.

Acest indicator este monitorizat atent de banca centrală în procesul de stabilire a politicii monetare.

Evoluția prețurilor la energie are legătură directă cu situația geopolitică. Cotația barilului de petrol s-a dublat pe fondul conflictului din Iran, ceea ce a amplificat presiunile asupra inflației.

Situația creează o provocare pentru autoritățile monetare, deoarece energia mai scumpă poate încetini activitatea economică, dar în același timp poate genera efecte de propagare asupra altor prețuri.

În aceste condiții, Banca Centrală Europeană ia în calcul o posibilă majorare a dobânzilor pentru a preveni extinderea inflației în economie.

Conform teoriilor economice tradiționale, băncile centrale ar trebui să ignore șocurile temporare de preț cauzate de probleme în lanțurile de aprovizionare, mai ales că efectele politicii monetare apar cu întârziere.

Totuși, există riscul ca scumpirile din energie să fie transferate în prețurile bunurilor și serviciilor, iar angajații să solicite salarii mai mari pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare.

„De asemenea, opinia publică ar putea să pună sub semnul îndoielii hotărârea BCE, dacă gardienii euro vor rămâne inactivi, ceea ce conferă noi argumente pentru majorarea dobânzilor chiar şi în cazul unor episoade de inflație ample, dar nu persistente”, a declarat recent președinta BCE, Christine Lagarde.

Investitorii estimează în prezent trei creșteri ale dobânzilor în acest an, prima fiind posibilă în aprilie sau iunie. Următoarea ședință de politică monetară este programată pentru 30 aprilie.

Opiniile în interiorul băncii centrale sunt împărțite. Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, consideră că o majorare a dobânzilor chiar în aprilie rămâne o opțiune. În schimb, Isabel Schnabel, membră a consiliului de administrație al BCE, avertizează asupra riscurilor unor decizii pripite.