Ziua când inima primei Regine a României a încetat să mai bată

Regina Elisabeta a României ne-a părăsit pe 18 februarie/2 martie 1916. Rămăsese văduvă din toamna anului 1914, Pleca pe ultimul drum spre cripta de la Curtea de Argeș, plânsă de țara pe care, alături de ilustrul ei soț, Regele Carol I o clădise cu răbdare timp de 45 de ani, de la căsătoria sa din 1869 și până la moartea lui în 1914.

Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied s-a născut la 29 decembrie 1843, la NeuWied, landul Renania Palatinat de azi din Germania. A fost educată să cunoască limbi clasice și moderne, literatură, retorică, A fost mereu o visătoare, o fire retrasă fără apetență pentru politică.

Principesa Elisabeta avea 26 de ani în 1869, când Principele Carol, plecat într-o călătorie de plăcere, a întâlnit-o la Neuwied. la finalul lunii octombrie 1869, A discutat cu ea o oră și i-a cerut mâna. Cei doi s-au căsătorit la 3 noiembrie 1869 la Neuwied. Cei doi au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste.

La 27 august/8 septembrie, s-a născut unica lor fiică, Principesa Maria. care va muri de rujeolă la 28 martie/9 aprilie 1874. Șocul morții unicei fiice îi va deteriora starea mentală viitoarei regine. Totuși, Elisabeta și Carol vor avea o viață relativ liniștită. Ea s-a refugiat în literatură, arte, poezie, patronaje de opere de binefacere, precum azile pentru orfani, nevăzători. A patronat ateliere pentru pictură, saloane literare, a scris poezie și a tradus sub pseudonimul Carmen Sylva. A sprijinit tradițiile românești, patronând atelierele meșteșugărești și mai ales cercurile pentru lucrul de mână pentru tinerele fete și domnișoarele ajunse la vârsta măritișului.

Prin 1890, Regina Elisabeta a aflat că Principele Moștenitor Ferdinand și una din domnișoarele de onoare ale Reginei, Elena Văcărescu au început o idilă. Regele Carol interzisese urmașilor săi să se căsătorească oficial și religios cu fiice de boieri români. Aflând de escapada lui Ferdinand, Carol a ripostat dur. A exilat-o pe Elena Văcărescu și l-a trimis pe Ferdinand într-o călătorie pentru a uita de ea. În 1893, Ferdinand se va căsători cu Maria de Edinburgh. Elisabeta a fost și ea trimisă în străinătate pentru a-și trata anumite afecțiuni din sfera psihologică.

Pe la 1901, deja bolile Reginei se agravaseră. Rapoartele diplomatice ale diplomaților italieni, austrieci relatau despre sejururile reginei în localități turistice unde erau și stabilimente dedicate bolilor psihice, Regina a suferit enorm în 1914, când Regele Carol se simțea trădat de clasa politică, aceasta impunând neutralitatea în locul alianței cu Puterile Centrale. Regele a murit subit la 1o octombrie 1914. Ferdinand și Maria au devenit suveranii României iar Elisabeta s-a retras în solitudine, în compania unor apropiați din sfera literaturii.