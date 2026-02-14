EVZ Special

Ziua când inima primei Regine a României a încetat să mai bată

Comentează știrea
Ziua când inima primei Regine a României a încetat să mai bată
Din cuprinsul articolului

Regina Elisabeta a României ne-a părăsit pe 18 februarie/2 martie 1916. Rămăsese văduvă din toamna anului 1914, Pleca pe ultimul drum spre cripta de la Curtea de Argeș, plânsă de țara pe care, alături de ilustrul ei soț, Regele Carol I o clădise cu răbdare timp de 45 de ani, de la căsătoria sa din 1869 și până la moartea lui în 1914.

A venit în România pe care nu o știa decât din imagini și povestiri

Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied s-a născut la 29 decembrie 1843, la NeuWied, landul Renania Palatinat de azi din Germania. A fost educată să cunoască limbi clasice și moderne, literatură, retorică, A fost mereu o visătoare, o fire retrasă fără apetență pentru politică.

Principesa Elisabeta avea 26 de ani în 1869, când Principele Carol, plecat într-o călătorie de plăcere, a întâlnit-o la Neuwied. la finalul lunii octombrie 1869, A discutat cu ea o oră și i-a cerut mâna. Cei doi s-au căsătorit la 3 noiembrie 1869 la Neuwied. Cei doi au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste.

Drama pierderii unicei fiice i-a degradat starea de sănătate. „Afacerea Elena Văcărescu” a trimis-o în „exil medical”

La 27 august/8 septembrie, s-a născut unica lor fiică, Principesa Maria. care va muri de rujeolă la 28 martie/9 aprilie 1874. Șocul morții unicei fiice îi va deteriora starea mentală viitoarei regine. Totuși, Elisabeta și Carol vor avea o viață relativ liniștită. Ea s-a refugiat în literatură, arte, poezie, patronaje de opere de binefacere, precum azile pentru orfani, nevăzători.  A patronat ateliere pentru pictură, saloane literare, a scris poezie și a tradus sub pseudonimul Carmen Sylva. A sprijinit tradițiile românești, patronând atelierele meșteșugărești și mai ales cercurile pentru lucrul de mână pentru tinerele fete și domnișoarele ajunse la vârsta măritișului.

Cel mai scump ceas din lume valorează 55 de milioane de dolari. Cum arată bijuteria miliardarilor
Cel mai scump ceas din lume valorează 55 de milioane de dolari. Cum arată bijuteria miliardarilor
Ceaușescu, înaintea tuturor președinților de după 1989. Câți români l-ar vota. Nostalgii comuniste
Ceaușescu, înaintea tuturor președinților de după 1989. Câți români l-ar vota. Nostalgii comuniste

Prin 1890, Regina Elisabeta a aflat că Principele Moștenitor Ferdinand și una din domnișoarele de onoare ale Reginei, Elena Văcărescu au început o idilă. Regele Carol interzisese urmașilor săi să se căsătorească oficial și religios cu fiice de boieri români. Aflând de escapada lui Ferdinand, Carol a ripostat dur. A exilat-o pe Elena Văcărescu și l-a trimis pe Ferdinand într-o călătorie pentru a uita de ea. În 1893, Ferdinand se va căsători cu Maria de Edinburgh. Elisabeta a fost și ea trimisă în străinătate pentru a-și trata anumite afecțiuni din sfera psihologică.

Ultimii 15 ani din viață au fost cei mai grei

Pe la 1901, deja bolile Reginei se agravaseră. Rapoartele diplomatice ale diplomaților italieni, austrieci relatau despre sejururile reginei în localități turistice unde erau și stabilimente dedicate bolilor psihice,  Regina a suferit enorm în 1914, când Regele Carol se simțea trădat de clasa politică, aceasta impunând neutralitatea în locul alianței cu Puterile Centrale. Regele a murit subit la 1o octombrie 1914. Ferdinand și Maria au devenit suveranii României iar Elisabeta s-a retras în solitudine, în compania unor apropiați din sfera literaturii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:27 - Conferința de la Munchen. Merz: În era rivalității, Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a merge si...
13:22 - Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Cine intră în concurs sâmbătă 
13:15 - Tensiuni la vârf, la Conferința de Securitate de la München. SUA, China și Europa își fixează pozițiile
13:09 - Rareș Bogdan: Creșterea taxelor înseamnă nenorocire, sufocă economia. Sectorul imobiliar se apropie de colaps
12:58 - Cel mai scump ceas din lume valorează 55 de milioane de dolari. Cum arată bijuteria miliardarilor
12:51 - Radu Miruță: România modernizează Armata, nu cumpără vechituri. Programul SAFE înseamnă tehnologie de top

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale