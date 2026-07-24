Ministrul ungar al Mediului a anunțat vineri declanșarea unei anchete aprofundate privind soarta unei turme de zebre care a devenit, în ultimii ani, un simbol al protestelor și al acuzațiilor formulate la adresa fostului premier Viktor Orban și a cercului său de apropiați, relatează AFP.

Cele 17 zebre sunt ținute pe un teren din apropierea localității Bicske, la aproximativ 35 de kilometri vest de Budapesta. Proprietatea aparține omului de afaceri Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și considerat un apropiat al fostului lider naționalist Viktor Orban.

Povestea animalelor a intrat în atenția publică la sfârșitul anului 2024, când mai multe zebre au fost filmate în timp ce se plimbau libere pe câmpurile din apropierea unei vile luxoase care aparține oficial tatălui octogenar al lui Viktor Orban.

Imaginile au devenit rapid virale, iar zebrele au fost transformate într-un simbol al protestelor antiguvernamentale. La numeroase manifestații organizate împotriva fostului guvern, protestatarii au purtat costume de zebră, folosind animalele ca simbol al acuzațiilor privind privilegiile și legăturile dintre putere și oamenii de afaceri apropiați fostului premier.

Ministrul ungar al Mediului, Gajdos László, fost îngrijitor la o grădină zoologică, a declarat că modul în care au fost ținute animalele este „iresponsabil”.

Potrivit acestuia, cele 17 zebre se află de aproximativ doi ani pe terenul deținut de Lőrinc Mészáros, iar pentru unele dintre ele nu ar exista autorizațiile necesare.

Ministrul susține că, pentru majoritatea animalelor, nu există documente care să dovedească proveniența lor, iar o parte dintre acte ar fi fost întocmite ulterior.

Gajdos László a mai afirmat că, în luna ianuarie, trei dintre zebre au reușit să iasă din incintă din cauza unui gard necorespunzător.

Una dintre ele a fost găsită ulterior moartă, după ce ar fi înghețat.

„Nu vom lăsa să se întâmple asta!”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook, anunțând că verificările vor continua.

Anul trecut, asociația de vânătoare Vál-völgye, care administrează terenurile lui Lőrinc Mészáros, a respins acuzațiile și a susținut că toate zebrele sunt ținute cu respectarea legislației în vigoare.

Reprezentanții asociației au declarat că dețin toate autorizațiile necesare și au afirmat că animalele exotice aflate pe proprietate au fost salvate din situații de rele tratamente.

Ancheta anunțată de Ministerul Mediului urmează să stabilească dacă animalele au fost deținute legal și dacă au fost respectate toate normele privind bunăstarea acestora.