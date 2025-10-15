Social

Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apă

Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apăAvion. Sursă foto: Pixabay
Mii de pasageri ai companiei Finnair au rămas la sol după ce operatorul aerian a fost nevoit să suspende mai multe zboruri din cauza unei probleme neașteptate apărute la scaunele din aeronave. Finnair a anulat aproximativ 40 de curse în doar două zile, luni și marți, afectând peste 5.000 de pasageri, potrivit unui comunicat transmis publicației Business Insider.

Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apă

Compania aeriană a decis să suspende temporar operarea a opt dintre cele 15 aeronave Airbus A321, după ce a fost informată de producătorul huselor pentru scaune că nu s-a verificat corespunzător dacă spălarea acestora cu apă respectă normele de siguranță privind protecția la incendiu. În lipsa unei confirmări oficiale, Finnair a preferat să oprească zborurile, pentru a evita orice risc.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră absolută, iar noi respectăm cu strictețe instrucțiunile de întreținere ale producătorilor, precum și recomandările și reglementările autorităților”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Pasageri

Pasageri. Sursă foto: Pixabay

Opt aeronave, retrase temporar din circulație

Cele opt aeronave au fost relocate, fără pasageri, la baza centrală Finnair din Helsinki, pentru inspecții suplimentare. „Investigăm în prezent opțiunile disponibile pentru a putea readuce aceste avioane în serviciu cât mai repede posibil”, a adăugat reprezentantul companiei.

Problema a fost descoperită după ce producătorul materialelor care acoperă scaunele a semnalat că procesul de curățare cu apă nu fusese testat în raport cu standardele de protecție împotriva incendiilor. Până la clarificarea situației, compania finlandeză a decis să oprească zborurile afectate, pentru a evita eventuale încălcări ale normelor de siguranță aeronautică.

Zboruri anulate și pasageri afectați

Incidentul a provocat întârzieri și anulări pentru mii de călători, iar compania a transmis că va asigura reprogramarea sau rambursarea biletelor pentru toți pasagerii afectați.

Potrivit Finnair, restul aeronavelor din flotă continuă să opereze normal, iar investigațiile tehnice sunt în desfășurare pentru a stabili dacă procedurile de curățare vor trebui modificate în viitor.

Reprezentanții companiei au subliniat că toate măsurile luate au avut scopul de a garanta siguranța pasagerilor și a echipajelor, chiar dacă acest lucru a implicat perturbarea temporară a programului de zboruri.

 

