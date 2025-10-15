Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apă

Mii de pasageri ai companiei Finnair au rămas la sol după ce operatorul aerian a fost nevoit să suspende mai multe zboruri din cauza unei probleme neașteptate apărute la scaunele din aeronave. Finnair a anulat aproximativ 40 de curse în doar două zile, luni și marți, afectând peste 5.000 de pasageri, potrivit unui comunicat transmis publicației Business Insider.

Compania aeriană a decis să suspende temporar operarea a opt dintre cele 15 aeronave Airbus A321, după ce a fost informată de producătorul huselor pentru scaune că nu s-a verificat corespunzător dacă spălarea acestora cu apă respectă normele de siguranță privind protecția la incendiu. În lipsa unei confirmări oficiale, Finnair a preferat să oprească zborurile, pentru a evita orice risc.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră absolută, iar noi respectăm cu strictețe instrucțiunile de întreținere ale producătorilor, precum și recomandările și reglementările autorităților”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Cele opt aeronave au fost relocate, fără pasageri, la baza centrală Finnair din Helsinki, pentru inspecții suplimentare. „Investigăm în prezent opțiunile disponibile pentru a putea readuce aceste avioane în serviciu cât mai repede posibil”, a adăugat reprezentantul companiei.

Problema a fost descoperită după ce producătorul materialelor care acoperă scaunele a semnalat că procesul de curățare cu apă nu fusese testat în raport cu standardele de protecție împotriva incendiilor. Până la clarificarea situației, compania finlandeză a decis să oprească zborurile afectate, pentru a evita eventuale încălcări ale normelor de siguranță aeronautică.

Incidentul a provocat întârzieri și anulări pentru mii de călători, iar compania a transmis că va asigura reprogramarea sau rambursarea biletelor pentru toți pasagerii afectați.

Potrivit Finnair, restul aeronavelor din flotă continuă să opereze normal, iar investigațiile tehnice sunt în desfășurare pentru a stabili dacă procedurile de curățare vor trebui modificate în viitor.

Reprezentanții companiei au subliniat că toate măsurile luate au avut scopul de a garanta siguranța pasagerilor și a echipajelor, chiar dacă acest lucru a implicat perturbarea temporară a programului de zboruri.