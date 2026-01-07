Virgil Popescu, despre efectele Venezuelei asupra pieței energetice mondiale

Europarlamentarul Virgil Popescu atrage atenția asupra crizei din industria petrolieră venezueleană, unde rezervele uriașe rămân neexploatate din cauza guvernanței și sancțiunilor. Într-o postare pe Faceook, acesta a explicat că o redeschidere controlată a pieței ar putea influența prețul global al petrolului, subliniind că România trebuie să-și consolideze securitatea energetică prin diversificare și investiții în surse alternative.

Europarlamentarul Virgil Popescu a explicat că Venezuela deține peste 303 miliarde de barili de petrol, aproape o cincime din rezervele globale, depășind Arabia Saudită și Iranul. În ciuda acestui potențial, țara a produs până acum mai puțin de 1% din petrolul mondial, circa 900.000 de barili pe zi, față de 3,5 milioane în anii ’70.

Declinul industriei petroliere a fost consecința guvernanței deficitare, cu decenii de naționalizări, management politic al PDVSA, exodul specialiștilor, sancțiuni și lipsa investițiilor. Petrolul venezuelean, un țiței greu cu conținut ridicat de sulf, a necesitat tehnologie și capital străin, elemente de care regimul Maduro a privat țara.

Europarlamentarul a explicat că, după schimbarea de putere de la Caracas, se deschide o fereastră unică de oportunitate. O tranziție pașnică și o guvernare stabilă, prietenoasă cu investitorii, ar putea readuce Venezuela în circuitul energetic global. Dacă sancțiunile vor fi ridicate și companiile americane vor reveni, producția ar putea crește cu 200.000 de barili pe zi în primul an, dublându-se în decurs de un deceniu.

Potrivit lui Popescu, intervenția lui Donald Trump în Venezuela arată o viziune strategică pentru consolidarea poziției Statelor Unite pe piața globală a energiei. Efectul global ar fi creșterea ofertei de petrol și scăderea prețului barilului, cu SUA ca principal beneficiar, în timp ce China și Rusia ar pierde influență, Beijingul absorbind peste 80% din exporturile Venezuelei prin rafinării independente la preț redus.

Virgil Popescu a subliniat că direcția pentru România este clară, adică securitate energetică, diversificare și investiții solide în infrastructură și surse alternative. În mandatul său de ministru al Energiei, el a mizat pe investiții în gaz, nuclear și regenerabile, pe diversificare și pe reducerea dependenței energetice.

Europarlamentarul a explicat că într-o lume în care energia devine tot mai mult o armă geopolitică, tranziția energetică se câștigă prin administrare inteligentă. Țările care transformă resursa în investiție, tehnologie și stabilitate vor dicta ritmul global, iar România poate fi una dintre ele doar dacă rămâne consecventă și pragmatică în fiecare decizie de politică energetică.