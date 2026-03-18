Viorel Cataramă: Schimbarea premierului din funcție este acceptată inclusiv în PNL

Omul de afaceri Viorel Cataramă, membru al PNL, a declarat că înlocuirea premierului Ilie Bolojan este acceptată inclusiv în partidul pe care acesta îl conduce, Partidul Național Liberal. „Există o intenție, dar această schimbare nu poate fi efectuată atâta timp cât Bolojan este prim-ministru”, a spus acesta, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

„Există o intenție, dar această schimbare nu poate fi efectuată atâta timp cât Bolojan este prim-ministru. În momentul în care tu ca partid ești la guvernare, iar premierul e al tău, nu poți să-l schimbi atâta timp cât e în funcție. Este un nonsens și nu faci decât să pierzi și mai multe voturi din alea puține pe care le mai ai. Îți distrugi partidul”, a spus acesta.

Omul de afaceri a declarat că nu crede că Bolojan va trece peste criza politică pe care a declanșat-o, în condițiile în care tot mai multe voci îi cer demisia. „Având în vedere că toate partidele care compun arcul guvernamental sunt progresiste, există o șansă să supraviețuiască, da”, a explicat acesta.

Cataramă a declarat că, în opinia sa, cea mai bună opțiune pentru rezolvarea crizei politice este scoaterea USR de la guvernare și formarea unei alianțe între PNL și AUR.

„Eu cred în acest moment că soluția pentru România ar fi PNL-AUR. Pentru că PNL ar trebui să fie partidul conservator. Nu mai poți să mai stai cu progresiștii, ei nu trebuie să mai conducă România”, a explicat acesta.

Potrivit omului de afaceri, faptul că România nu are buget reprezintă o dovadă clară că cei care conduc țara nu respectă legea.

„Deci, după știința mea, avem o lege care spune că bugetul trebuie adoptat până la sfârșitul anului. Avem mai multe legi care nu sunt respectate de actuala guvernare. Ce vreau să scot în evidență este că cei care conduc România niciodată nu au respectat legile sau pentru ei legile au fost opționale. Numai pentru noi, cetățenii, de rând, legile sunt obligatorii și suntem trași la răspundere imediat”, a mai spus acesta.