Alina Gorghiu respinge scenariile privind ieșirea PNL de la guvernare

Deputata PNL Alina Gorghiu a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă ieșire a liberalilor de la guvernare, susținând că aceste scenarii nu au nicio bază reală și că partidul nu ia în calcul un astfel de pas.

Într-un interviu acordat RFI, Gorghiu a calificat drept neadevărate informațiile apărute în ultimele zile despre o eventuală rupere a coaliției din inițiativa PNL, pe fondul disputelor legate de amendamentele PSD la bugetul pe 2026. De asemenea, aceasta a respins și speculațiile referitoare la o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan.

„Este total imatur. Nu suntem într-un context care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse. Ne facem foarte rău cu toate speculațiile și sursele care merg spre presă. Am auzit ideea dezbătută deja public pe toată media că PNL ar pregăti ieșirea de la guvernare, că premierul este aproape gata să-și dea demisia. Vreau să vă spun că nu este nimic mai fals. În Biroul Executiv la care eu și încă 20 și ceva de colegi am participat luni nu s-a discutat așa ceva”, a declarat Alina Gorghiu.

Deputata liberală a respins și ideea unei competiții între PNL și PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare.

„Apare tot pe surse ideea unei competiții între PNL și PSD, cine iese primul de la guvernare. Este total imatur. Nu suntem într-un joc politic, nu suntem într-un moment economic facil sau roz pentru România, nu suntem într-un context de securitate internațională care să ne permită să ne jucăm cu tot felul de știruțe și povești pe surse”, a afirmat Gorghiu.

Alina Gorghiu a subliniat că PNL își asumă responsabilitatea guvernării și nu va lua decizii influențate de calcule electorale.

„Nu se pune problema ieșirii PNL de la guvernare, avem o responsabilitate politică mai importantă decât calcule electorale. Vom vedea la sfârșitul zilei cum va fi acest buget. Eu cred că va fi într-o formă cât mai apropiată de forma care a ieșit din Guvern. Noi trebuie să producem soluții, nu trebuie să ne gândim în permanență cum să anticipăm crize politice”, a mai spus Alina Gorghiu.